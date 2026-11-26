Ngày 26/11, theo tin từ UBND TP Đồng Nai, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo Thanh tra TP Đồng Nai khẩn trương thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất và xây dựng tại khu vực xung quanh hồ Sông Ray, xã Sông Ray.

Một góc hồ Sông Ray Đồng Nai.

Theo đó, Thanh tra TP Đồng Nai được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng tại khu đất gần 4,4ha, gồm 15 thửa thuộc tờ bản đồ địa chính số 90, do bà T.T.T.N đứng tên quyền sử dụng đất. Thời gian thanh tra và báo cáo kết quả là 30 ngày.

Các thửa đất thuộc diện thanh tra gồm: 483, 482, 477, 473, 467, 466, 465, 426, 425, 342, 341, 304, 301, 297 và 295.

Nội dung thanh tra tập trung làm rõ nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất và việc xây dựng các công trình trên đất; xác định những hạn chế, vi phạm (nếu có), đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

UBND TP Đồng Nai yêu cầu căn cứ kết quả thanh tra để kết luận cụ thể tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở đó, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, Thanh tra thành phố phải kiến nghị, chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, UBND xã Sông Ray đã có Báo cáo số 693/BC-UBND gửi UBND TP Đồng Nai về kết quả kiểm tra, rà soát 15 thửa đất nêu trên. Theo báo cáo, khu đất có tổng diện tích gần 4,4ha, chủ yếu là đất nông nghiệp, được bà N nhận tặng cho quyền sử dụng đất trong tháng 10/2025. Trong đó, 8 thửa hiện để trống, 7 thửa có công trình xây dựng. Một số công trình phụ trợ tại khu vực này được xác định có vi phạm trật tự xây dựng.

Cụ thể, tại thửa đất số 426 và 473, cơ quan chức năng ghi nhận các công trình được xây dựng từ năm 2018. Căn cứ Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định 123/2024/NĐ-CP, việc xem xét giữ lại công trình chỉ áp dụng đối với các vi phạm hình thành trước ngày 1/7/2014. Do đó, các công trình này không thuộc trường hợp được xem xét giữ lại. UBND xã Sông Ray dự kiến lập biên bản vi phạm hành chính, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu đối với phần diện tích vi phạm.

Khu vực có các khu đất thuộc diện bị thanh tra quanh hồ Sông Ray.

Đối với thửa đất số 477, có diện tích 2.507,7m2, trong đó 150m2 là đất ở nông thôn, công trình được xây dựng vào tháng 10/2024. Theo UBND xã Sông Ray, công trình thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, chủ sử dụng đất đã xây dựng thêm các hạng mục phụ trợ như mái hiên, hồ bơi, nhà vệ sinh vượt quá diện tích đất ở được công nhận. Với trường hợp này, địa phương dự kiến lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu khôi phục hiện trạng đối với phần diện tích vi phạm.

Liên quan vụ việc, ngày 16/11, UBND TP Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Ray kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực quanh hồ Sông Ray.

Qua rà soát 15 thửa đất, cơ quan chức năng ghi nhận một số công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích. UBND TP Đồng Nai yêu cầu địa phương kiểm tra, xác minh và xử lý các vi phạm theo quy định.