Thanh tra Dự án Khu đô thị mới Bích Động của Công ty Bất động sản Việt Yên

Thanh tra TP. Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Chánh Thanh tra thành phố về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình thực hiện Dự án Khu đô thị mới Bích Động, huyện Việt Yên (nay là phường Việt Yên, TP. Bắc Ninh).

Bắc Ninh thanh tra Dự án khu đô thị mới Bích Động.

Để phục vụ quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đề nghị các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp liên quan phối hợp chặt chẽ, chủ động cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, bảo đảm việc kiểm tra, đối chiếu và xác minh được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Việc công bố quyết định thanh tra đối với Dự án Khu đô thị mới Bích Động là một trong những hoạt động triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2026 của Thanh tra TP. Bắc Ninh. Thông qua hoạt động thanh tra, việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình thực hiện dự án sẽ được kiểm tra, đánh giá theo phạm vi và nội dung quyết định thanh tra, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trên địa bàn.

Dự án Khu đô thị mới Bích Động (tên thương mại Việt Yên Riverside) do Công ty TNHH bất động sản Việt Yên làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 6/1/2022.

Theo đó, Dự án có tổng diện tích 30,1 ha, quy mô 560 sản phẩm, bao gồm: 39 căn shophouse (xây thô, hoàn thiện mặt ngoài); 472 lô đất nền liền kề; 49 lô biệt thự. Đến ngày 12/12/2024, Dự án đã được khởi công xây dựng.