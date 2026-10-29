Thanh tra đột xuất việc nhập dữ liệu quản lý án hình sự tại VKSND tỉnh An Giang

Thực hiện Quyết định số 348/QĐ-VKSTC ngày 21/10/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao, Thanh tra VKSND tối cao tiến hành thanh tra đột xuất công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện việc nhập dữ liệu trên nền tảng Quản lý án hình sự của VKSND tỉnh An Giang. Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Hồng Quân - Chánh Thanh tra VKSND tối cao làm Trưởng đoàn.

Nguyễn Hồng Quân - Chánh Thanh tra VKSND tối cao, Trưởng Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra.

Tại Hội nghị, ông Hồ Tiến Dũng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang báo cáo kết quả công tác quản lý, sử dụng và vận hành nền tảng Quản lý án hình sự tại VKSND hai cấp tỉnh An Giang trong thời gian từ ngày 01/01/2026 đến ngày 20/10/2026.

Ông Nguyễn Hồng Quân - Chánh Thanh tra VKSND tối cao, Trưởng Đoàn thanh tra nhấn mạnh, mục đích của cuộc thanh tra nhằm làm rõ những ưu điểm, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ và kiến nghị, đề xuất của đơn vị được thanh tra; từ đó, tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và của Ngành đối với những thiếu sót, vi phạm (nếu có); góp phần thực hiện tốt công tác quản lý án hình sự; thúc đẩy chuyển đổi số, quản trị dữ liệu, góp phần nâng cao chất lượng công tác của toàn ngành KSND.

Chánh Thanh tra VKSND tối cao yêu cầu VKSND 2 cấp tỉnh An Giang nghiêm túc thực hiện các nội dung theo Quyết định đã công bố; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra; bảo đảm tính khách quan, trung thực trong quá trình làm việc để Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả.

Công tác thanh tra không chỉ dừng lại ở việc phát hiện và xử lý vi phạm, mà cần hướng tới mục tiêu cao hơn là phòng ngừa, cảnh báo và hỗ trợ các đơn vị trong Ngành thực hiện đúng quy định của pháp luật, qua đó góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.