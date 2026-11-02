Thanh tra điểm tên loạt vi phạm tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Trụ sở Đại học Quốc gia Hà Nội trên đường Xuân Thủy, Hà Nội (Ảnh: ST)

Theo kết luận thanh tra, một trong những nội dung đáng chú ý là việc rà soát doanh thu từ đào tạo và các khoản thu khác tại 8 trường trực thuộc. Tổng doanh thu tạm tính liên quan đến các khoản chậm kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng lên tới hơn 1.783 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế đối chiếu cụ thể từng khoản thu, xác định nghĩa vụ thuế, kỳ tính thuế, tiền chậm nộp và hành vi vi phạm nếu có, bảo đảm thu đúng, thu đủ theo quy định.

Bên cạnh đó, việc xác định mức độ tự chủ tài chính chưa đúng quy định dẫn đến kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên giai đoạn 2021–2024 cao hơn mức quy định, với số tiền tạm tính hơn 215,6 tỷ đồng. Cơ quan thanh tra cũng yêu cầu rà soát khoản chênh lệch thu, chi từ hoạt động thi đánh giá năng lực, cùng các khoản kinh phí trích chuyển và chi chưa đúng quy định.

Trong lĩnh vực đào tạo, kết luận thanh tra chỉ ra những bất cập liên quan đến thu học phí, trích lập quỹ học bổng, mở ngành và tuyển sinh. Một số đơn vị thành lập trường khi chưa đủ điều kiện; một số chương trình đào tạo còn tồn tại hạn chế về điều kiện bảo đảm chất lượng.

Đối với các vấn đề nêu trên, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì kiểm tra, chỉ đạo xử lý các tồn tại về tài chính, ngân sách, tài sản; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm hoặc gây thiệt hại tiền, tài sản nhà nước, hồ sơ phải được chuyển đến cơ quan điều tra có thẩm quyền. Việc khắc phục phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, tránh thất thoát, lãng phí và không để các sai phạm tương tự tiếp diễn.