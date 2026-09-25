Thanh tra Đà Nẵng công bố sai phạm tại dự án ven biển hơn 1.500 tỷ đồng

Hiện trạng dự án nhìn từ trên cao. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Giao đất không qua đấu giá, sai thẩm quyền cấp phép

Thanh tra thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kết luận số 2908 /KL-TTTP ngày 15/9/2026 về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc triển khai thực hiện dự án Khu du lịch biển Hoa Trung do Công ty cổ phần Hòn Ngọc Á Châu làm chủ đầu tư.

Dự án Khu du lịch biển Hoa Trung có tên gọi khác là Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu; địa điểm thực hiện dự án tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, với diện tích sử dụng đất là 170.000m².

Mục tiêu và quy mô của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh một khu du lịch biển đạt tiêu chuẩn quốc tế, gồm khách sạn tiêu chuẩn quốc tế khoảng 200 phòng và các hạng mục tiện ích có liên quan; khoảng 95 căn biệt thự để bán và cho thuê; khoảng 150 căn hộ cao cấp để bán và cho thuê; kinh doanh dịch vụ khách sạn; dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản.

Tổng vốn đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu là 1.376 tỷ đồng, đã được điều chỉnh lần thứ nhất ngày 25/7/2009 là 1.551 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư tham mưu cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2007 là không đúng thẩm quyền quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP. Thời điểm đó, chủ đầu tư chỉ có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, không bảo đảm tỷ lệ tối thiểu 15% tổng mức đầu tư theo quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Năm 2008, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp nhưng không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm Điều 58 Luật Đất đai 2003. Cơ quan quản lý cũng không thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất và chưa đánh giá việc chấp hành pháp luật đất đai của bên thuê đất.

Đồng thời, giá đất thu tiền và giá thuê đất ban hành năm 2008 lại căn cứ trên Thỏa thuận nguyên tắc ký từ năm 2006, không có tham mưu từ Sở Tài chính và không qua Hội đồng thẩm định giá đất.

Ngoài ra, việc đăng ký biến động sang đất ở đô thị cho 19.500m² đất vào năm 2016 khi chưa có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cũng không đúng Luật Đất đai 2013.

Dự án đình trệ nhiều năm, bị thu tiền thuê đất diện tích đã thu hồi

Thanh tra Đà Nẵng xác định tiến độ dự án bị chậm do nhiều nguyên nhân khách quan và trở ngại hành chính kéo dài khoảng 96 tháng. Các vướng mắc chủ yếu đến từ việc dự án phải điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, chưa được bổ sung chỉ tiêu dân số và chậm điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Đến tháng 6/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định thu hồi hơn 50.000m² đất thuộc dự án để làm công viên công cộng và bãi cát công cộng. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án và Ủy ban nhân dân phường Ngũ Hành Sơn không thực hiện thủ tục nhận bàn giao đất trên thực địa, việc kiểm đếm bồi thường chưa dứt điểm.

Dự án nhiều năm bỏ hoang. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Do cơ quan chuyên môn chậm chuyển thông tin địa chính, chủ đầu tư không sử dụng đất nhưng vẫn phải nộp tiền thuê đất hằng năm cho phần diện tích hơn 5ha đã thu hồi từ năm 2021 đến hết năm 2025.

Thanh tra thành phố Đà Nẵng kết luận trách nhiệm để xảy ra các sai sót thuộc về Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành liên quan qua các thời kỳ, Ban Quản lý dự án, chính quyền địa phương và chủ đầu tư. Cơ quan thanh tra kiến nghị tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời báo cáo xử lý những cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý.

Nhận định sai phạm xảy ra trong quá khứ, nhà đầu tư đã chấp hành nộp tiền vào ngân sách và dự án phù hợp với quy hoạch chung, Thanh tra thành phố kiến nghị áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội và Bộ Chính trị để tháo gỡ vướng mắc.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng được giao phối hợp các đơn vị rà soát hồ sơ, tham mưu điều chỉnh quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất. Các đơn vị có trách nhiệm xác định thời điểm không sử dụng đất trên thực tế để làm căn cứ điều chỉnh giảm, hoàn trả hoặc bù trừ tiền thuê đất nộp thừa cho doanh nghiệp. Cơ quan này cũng cần sớm hoàn thành xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh để tham mưu ban hành quyết định giá đất.

Sở Xây dựng Đà Nẵng có trách nhiệm cập nhật chỉ tiêu dân số vào quy hoạch phân khu và thẩm định điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. Sở Tài chính sớm hoàn thành thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Sau khi tháo gỡ thủ tục, chủ đầu tư phải tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công đúng quy hoạch được duyệt.