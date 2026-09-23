Thanh tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Tỉnh ủy Ninh Bình

Ngày 23/9, Tỉnh ủy Ninh Bình phối hợp với Thanh tra Cơ yếu, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực cơ yếu; triển khai, quản lý và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước đối với Tỉnh ủy Ninh Bình.

Dự hội nghị có ông Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình; ông Khúc Hữu Mạnh, Chánh Thanh tra Cơ yếu; ông Phạm Duy Hưng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; thành viên Đoàn Thanh tra cùng đại diện một số sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Khúc Hữu Mạnh cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia được đẩy mạnh, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành ngày càng được thực hiện trên môi trường số. Do đó, yêu cầu bảo vệ thông tin, dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và giữ gìn bí mật nhà nước ngày càng cao.

Ông Khúc Hữu Mạnh, Chánh Thanh tra Cơ yếu phát biểu tại hội nghị.Ảnh: Báo Ninh Binh

Cuộc thanh tra được tổ chức nhằm đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng chấp hành pháp luật và các quy định có liên quan tại Tỉnh ủy Ninh Bình; ghi nhận những kết quả, cách làm hiệu quả để tiếp tục phát huy. Qua thanh tra, Đoàn sẽ kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, sơ hở, thiếu sót hoặc vi phạm nếu có, từ đó đề xuất biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, lộ, mất bí mật nhà nước.

Hoạt động thanh tra cũng hướng tới nhận diện những khó khăn, vướng mắc và bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định hiện hành, làm cơ sở kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn.

Để cuộc thanh tra được triển khai đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ, ông Trần Đăng Quỳnh đề nghị người đứng đầu các cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công cán bộ có liên quan thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh tra; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời hồ sơ, tài liệu và số liệu theo yêu cầu.

Đối với những nội dung còn thiếu hoặc chưa thống nhất về số liệu, các cơ quan, đơn vị phải chủ động rà soát, đối chiếu, bổ sung và hoàn thiện, tránh báo cáo hình thức. Khi Đoàn Thanh tra phát hiện thiếu sót, đơn vị liên quan phải khẩn trương khắc phục ngay, không chờ đến khi có kết luận chính thức.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy làm đầu mối phối hợp với Đoàn Thanh tra và các cơ quan liên quan, bảo đảm điều kiện cần thiết để Đoàn làm việc thuận lợi, đúng quy định. Sau thanh tra, căn cứ kết luận và kiến nghị của Đoàn, Văn phòng Tỉnh ủy có trách nhiệm tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo khắc phục kịp thời những hạn chế được chỉ ra.

Ông Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.Ảnh: Báo Ninh Binh

Ông Trần Đăng Quỳnh cũng đề nghị Đoàn Thanh tra trong quá trình làm việc quan tâm hướng dẫn, cảnh báo các nguy cơ mới; chia sẻ kinh nghiệm và những cách làm hiệu quả để Ninh Bình vận dụng, nâng cao chất lượng công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin trên địa bàn.

Đối với Đoàn Thanh tra, Trưởng đoàn chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động, phân công nhiệm vụ bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ nội dung; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Mỗi thành viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn; nghiên cứu kỹ hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu và xác minh thận trọng trước khi đưa ra nhận xét, đánh giá.

Thời gian qua, công tác cơ yếu, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo mật và an toàn thông tin luôn được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Việc tổ chức thực hiện bám sát các quy định của Trung ương và hướng dẫn của Ban Cơ yếu Chính phủ, nhất là trong triển khai, quản lý, sử dụng thiết bị bảo mật và các sản phẩm mật mã phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy các cấp.

Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Tỉnh ủy Ninh Bình đã chỉ đạo các cơ quan liên quan kiện toàn bộ máy hành chính, đầu tư trang thiết bị và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Ninh Bình, cuộc thanh tra là dịp để cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và địa phương đánh giá toàn diện từ nhận thức chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến năng lực kỹ thuật, quy trình vận hành và việc thực thi các quy định về công tác cơ yếu. Kết quả thanh tra sẽ góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ bí mật nhà nước, tăng cường bảo mật và an toàn thông tin trong tình hình mới.