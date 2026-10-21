Thanh tra chuyên đề tại 5 địa phương về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Làm rõ trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 21/10, Thanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định thanh tra chuyên đề về giải quyết, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, phức tạp về an ninh, trật tự tại 5 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang và Cao Bằng vào chiều 20/10. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra.

Theo Quyết định số 897/QĐ-TTCP ngày 12/10/2026 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Đoàn thanh tra gồm 19 thành viên, do ông Nguyễn Duy Đông, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc (Cục I), làm Trưởng đoàn; ông Vũ Văn Hùng, Trưởng phòng 3, Cục I và ông Phạm Duy Khánh, Trưởng phòng 6, Cục I, làm Phó Trưởng đoàn.

Đối tượng thanh tra là UBND 5 tỉnh, thành phố nêu trên; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. Nội dung, thời kỳ thanh tra thực hiện theo Kế hoạch số 726/KH-TTCP ngày 12/10/2026 của Thanh tra Chính phủ. Thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định, không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định.

Tại buổi công bố quyết định, đại diện lãnh đạo UBND 5 tỉnh, thành phố cơ bản thống nhất với kế hoạch, nội dung thanh tra chuyên đề của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời báo cáo khái quát tình hình rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

Thanh tra Chính phủ thanh tra chuyên đề tại Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang và Cao Bằng nhằm làm rõ trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Lãnh đạo các địa phương cam kết chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm quyết định thanh tra, đồng thời cử đầu mối cung cấp kịp thời, chính xác hồ sơ, tài liệu liên quan khi được yêu cầu.

Phát biểu kết luận buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường ghi nhận sự đồng thuận, thống nhất cao của lãnh đạo 5 tỉnh, thành phố đối với việc tổ chức thanh tra chuyên đề; đồng thời đề nghị các địa phương và Đoàn thanh tra phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, bảo đảm hiệu quả và tiến độ.

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, thời gian qua, các địa phương phía Bắc cơ bản thực hiện khá tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người giảm. Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ việc kéo dài, phức tạp, vượt cấp lên Trung ương, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Thông qua cuộc thanh tra, Thanh tra Chính phủ sẽ làm rõ việc thực hiện trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vi phạm (nếu có), từ đó kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

Yêu cầu thanh tra khách quan, đúng quy định

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm quyết định thanh tra, kế hoạch thanh tra được phê duyệt và các quy định của pháp luật; bảo đảm khách quan, trung thực, thận trọng. Mọi nhận định, kết luận, kiến nghị phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh, đúng thẩm quyền và căn cứ quy định pháp luật.

Đối với những vụ việc đã được tòa án hoặc cơ quan công an giải quyết, Đoàn thanh tra xem xét trong phạm vi quản lý hành chính nhà nước, không đánh giá, can thiệp vào hoạt động xét xử hoặc hoạt động điều tra. Với những vụ việc đang được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, Đoàn thanh tra không đánh giá vào hoạt động thuộc thẩm quyền của các cơ quan này.

Đồng thời, Đoàn thanh tra cần phối hợp chặt chẽ với tổ công tác của địa phương, thường xuyên báo cáo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và người ra quyết định thanh tra về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ. Những vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh trong quá trình làm việc phải được kịp thời báo cáo để chỉ đạo xử lý.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các địa phương chủ động chuẩn bị hồ sơ, tài liệu ngay từ đầu; sắp xếp khoa học, ngăn nắp, khẩn trương hoàn thành các báo cáo theo mẫu của Thanh tra Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ.

Các địa phương cần thành lập tổ công tác do lãnh đạo UBND cấp tỉnh làm tổ trưởng để phối hợp với Đoàn thanh tra; giao Thanh tra tỉnh làm đầu mối cung cấp hồ sơ, tài liệu và phục vụ hoạt động thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường cũng lưu ý, trong thời gian Đoàn thanh tra làm việc, các địa phương vẫn phải thực hiện bình thường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không vì hoạt động thanh tra mà tạm dừng nhiệm vụ thường xuyên.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình an ninh, trật tự, xây dựng phương án xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động người dân, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp trong thời gian thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đề nghị Đoàn thanh tra và các địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.