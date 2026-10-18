Thanh tra Chứng khoán xử phạt hành chính doanh nghiệp công bố thông tin chưa đúng quy định

Tập đoàn Geleximco do ông Vũ Văn Hậu làm Chủ tịch HĐQT bj phạt đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố. Ảnh: cafebiz.vn

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tập đoàn Geleximco – Công ty cổ phần vào ngày 13/10/2026.

Theo đó, Tập đoàn Geleximco bị phạt tiền 92.500.000 đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Tập đoàn Geleximco không gửi nội dung công bố thông tin (CBTT) cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020; Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu năm 2020;

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023; BCTC bán niên 2024; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024; Tình hình thanh toán gốc lãi bán niên 2024.

Tập đoàn Geleximco còn chậm gửi nội dung CBTT cho HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; BCTC bán niên 2021; Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; BCTC năm 2021;

Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2021; Về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn (GLXCH2123001: 17 lần từ ngày 22/5/2023 đến ngày 04/10/2023 và GLXCH2123003: 06 lần từ ngày 17/7/2023 đến ngày 10/9/2023); BCTC bán niên 2023; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu bán niên 2023;

Tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022; BCTC bán niên 2022; Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu bán niên 2022; BCTC năm 2022; Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2022; BCTC năm 2023).

Trụ sở UBCKNN 164 Trần Quang Khải, TP Hà Nội. Ảnh: ssc.gov.vn

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), kể từ cuối 2021 đầu 2022, Tập đoàn Geleximco chào bán 3 mã trái phiếu với giá trị trên dưới 1.000 tỷ đồng/ mã.

Các mã trái phiếu được chào bán ký hiệu GLXCH2123001, GLXCH2123002 và GLXCH2123003. Trong đó, mã GLXCH2123001 có khối lượng 100.000 trái phiếu, kèm mệnh giá 10 triệu đồng/ trái phiếu. Giá trị phát hành là 1.000.000.000.000 tỷ đồng.

Mã GLXCH2123002 có khối lượng 97.973 trái phiếu, kèm mệnh giá 10 triệu đồng/ trái phiếu. Giá trị phát hành là 979.730.000.000 tỷ đồng. Mã GLXCH2123003 có khối lượng 100.809 trái phiếu, kèm mệnh giá 10 triệu đồng/ trái phiếu. Giá trị phát hành là 1.008.900.000.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư cần sự minh bạch

Việc Tập đoàn Geleximco bị xử phạt hành chính do vi phạm quy định về công bố thông tin trái phiếu đặt ra vấn đề đáng chú ý về tính minh bạch của doanh nghiệp trên thị trường vốn. Đáng nói, các vi phạm không chỉ liên quan đến một tài liệu riêng lẻ, mà bao gồm việc không công bố hoặc chậm công bố nhiều thông tin như báo cáo tài chính, tình hình sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán gốc và lãi, cũng như các thông tin liên quan đến việc mua lại trái phiếu trước hạn.

Đối với nhà đầu tư, những thông tin này không đơn thuần là thủ tục hành chính. Đây là cơ sở để đánh giá khả năng tài chính của tổ chức phát hành, theo dõi dòng tiền sử dụng từ nguồn vốn huy động và xác định doanh nghiệp có thực hiện đúng các cam kết với người sở hữu trái phiếu hay không.

Khi thông tin bị chậm trễ hoặc không được công bố đầy đủ, khả năng giám sát của nhà đầu tư bị hạn chế, trong khi mức độ bất cân xứng thông tin giữa doanh nghiệp và người nắm giữ trái phiếu có thể gia tăng.

ABS là đơn vị tham gia tổ chức đăng ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng đối với các lô trái phiếu của Geleximco.

Một chi tiết đáng chú ý khác là tại thời điểm phát hành hai mã trái phiếu GLXCH2123001 và GLXCH2123003, Geleximco được cho là sở hữu trên 45% cổ phần tại Công ty Chứng khoán An Bình (ABS). Đây là đơn vị tham gia tổ chức đăng ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng đối với các lô trái phiếu của Geleximco (đến nay đã giảm xuống dưới 5% Geleximco sở hữu tại ABS).

Mối quan hệ sở hữu giữa doanh nghiệp phát hành và đơn vị cung cấp dịch vụ là một khía cạnh cần được nhìn nhận khi đánh giá cấu trúc lợi ích liên quan đến hoạt động huy động vốn.

Tuy nhiên, cần phân định rõ vai trò của từng bên. Geleximco chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức phát hành theo quy định. Trong khi đó, phạm vi trách nhiệm của ABS cần được xác định dựa trên chức năng thực tế, hợp đồng dịch vụ và các quy định pháp luật có liên quan. Việc có mối quan hệ cổ đông không tự động đồng nghĩa với việc ABS liên quan đến các vi phạm bị xử phạt.

Ở góc độ thị trường, điều nhà đầu tư quan tâm không chỉ là mức phạt hành chính, mà còn là mức độ đầy đủ, kịp thời và nhất quán của thông tin mà doanh nghiệp cung cấp sau sự việc. Những dữ liệu về tình hình tài chính, sử dụng vốn, thanh toán nghĩa vụ trái phiếu và thực hiện cam kết cần được công khai rõ ràng để người nắm giữ trái phiếu có cơ sở đánh giá rủi ro.

Một doanh nghiệp muốn duy trì uy tín trên thị trường vốn không thể chỉ dựa vào quy mô hay thương hiệu, mà còn phải chứng minh năng lực quản trị thông qua việc tuân thủ các chuẩn mực minh bạch. Trong thị trường trái phiếu, nơi nhà đầu tư phải dựa nhiều vào thông tin do tổ chức phát hành cung cấp, sự minh bạch không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là nền tảng của niềm tin. Vì vậy, vụ việc của Geleximco đặt ra yêu cầu về việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin, qua đó giúp nhà đầu tư theo dõi sát hơn tình hình tài chính và các cam kết của doanh nghiệp.