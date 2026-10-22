Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp bất động sản

Trong 2 ngày 20 và 21/10, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về công bố thông tin. Các vi phạm liên quan đến việc chậm công bố báo cáo tài chính, tài liệu họp đại hội đồng cổ đông, thông tin quản trị và báo cáo sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu.

Cụ thể, ngày 21/10, Thanh tra Chứng khoán đã ban hành Quyết định số 630/QĐ-XPHC, xử phạt CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã: TDC) tổng cộng 132,5 triệu đồng do hai hành vi vi phạm.

Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 77,5 triệu đồng do không công bố Nghị quyết HĐQT số 07-GV/NQ-HĐQT ngày 2/5/2024 về phương án góp vốn mua cổ phần phát hành thêm tại CTCP Vật liệu xây dựng Becamex.

Ngoài ra, doanh nghiệp bị phạt 55 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024. Báo cáo thiếu thông tin về việc miễn nhiệm bà Bùi Thị Lan, Phó Chủ tịch HĐQT; bà Huỳnh Thị Phương Thảo, Thành viên HĐQT độc lập; và bà Lý Thị Bình, Phó Tổng giám đốc. Báo cáo cũng không trình bày đầy đủ thông tin về nghị quyết liên quan đến phương án góp vốn tại CTCP Vật liệu xây dựng Becamex.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý, ông Đoàn Văn Thuận đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương và Chủ tịch HĐQT CTCP Vật liệu xây dựng Becamex.

Theo tìm hiểu, CTCP phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương là đơn vị thuộc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group, mã: BCM)

Cũng trong ngày 21/10, CTCP Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng – Địa ốc Việt Hân bị phạt 92,5 triệu đồng theo Quyết định số 615/QĐ-XPHC do chậm công bố thông tin.

Các tài liệu được xác định công bố chậm gồm thông tin kết quả chào bán trái phiếu mã VHACH2128009, báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022.

Doanh nghiệp còn chậm công bố nhiều báo cáo liên quan đến tình hình thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu, tình hình sử dụng vốn huy động đã được kiểm toán trong giai đoạn 2022-2025 và báo cáo tình hình tài chính năm 2024.

Cùng ngày, CTCP Bất động sản Mỹ cũng bị phạt 92,5 triệu đồng theo Quyết định số 624/QĐ-XPHC.

Doanh nghiệp chậm công bố nhiều tài liệu liên quan đến trái phiếu mã MRECH2128002 và MRECH2128006, các báo cáo sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu trong giai đoạn 2020-2025, báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu và báo cáo tình hình tài chính năm 2024.

Trước đó, theo Quyết định số 622/QĐ-XPHC ngày 20/10, CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (mã: TID) bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Các tài liệu doanh nghiệp chậm công bố gồm báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã soát xét riêng và hợp nhất, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Trong đó, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được công bố chậm từ 15 ngày trở lên so với thời hạn quy định.

Trong ngày 20/10, CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn cũng bị phạt tổng cộng 162,5 triệu đồng theo Quyết định số 625/QĐ-XPHC.

Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 85 triệu đồng do chậm công bố báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024, báo cáo thường niên năm 2024 và thông tin về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Ngoài ra, công ty bị phạt thêm 77,5 triệu đồng do chậm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ 15 ngày trở lên về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.