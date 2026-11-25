Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và số hóa hồ sơ. Tham dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức.

Buổi làm việc được thực hiện theo Kế hoạch số 4150/KH-TTCP. Theo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, trong tháng 11, toàn bộ lãnh đạo cơ quan này đã trực tiếp làm việc tại 34 địa phương nhằm tổng hợp, báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Thủ tướng Chính phủ.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ ghi nhận Ninh Bình đã hoàn thành đúng tiến độ 9 cuộc thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ với 16 kết luận; tỷ lệ hoàn thành kết luận thanh tra địa phương đạt trên 99%, thu hồi tiền về ngân sách đạt 96,2%. Tuy nhiên, chế độ thông tin, báo cáo vẫn còn bất cập, một số số liệu chưa đầy đủ, thiếu thống nhất giữa báo cáo của tỉnh và dữ liệu của các đơn vị nghiệp vụ.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình.

Phát hiện vi phạm kinh tế gần 13,9 tỷ đồng

Báo cáo tại buổi làm việc, Chánh thanh tra tỉnh Ninh Bình Lê Văn Cường cho biết, từ ngày 1/1 đến 31/10/2026, toàn tỉnh đã triển khai 63 cuộc thanh tra, ban hành 104 kết luận, phát hiện vi phạm kinh tế 13.909,45 triệu đồng và kiến nghị xử lý trách nhiệm 215 tập thể, 466 cá nhân.

Về thực hiện kết luận thanh tra, tỉnh đã hoàn thành 41/109 kết luận ban hành trong năm 2026 và chuyển tiếp. Qua rà soát giai đoạn 2006-2026, địa phương đã thực hiện xong 13.628/13.715 kết luận thanh tra của địa phương cùng 40.298/40.878 kiến nghị.

Đối với các kết luận của Thanh tra Chính phủ, Phó tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ninh Bình báo cáo đầy đủ 10 kết luận, xây dựng phương án xử lý 111 kiến nghị chưa hoàn thành, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm.

Ngoài ra, tỉnh cần khẩn trương ban hành kết luận đối với 25 cuộc thanh tra còn lại, đôn đốc dứt điểm 68 kết luận chưa hoàn thành và rà soát, thống nhất số liệu gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 25/11/2026.

357 dự án tồn đọng cần được tháo gỡ

Trong công tác phòng, chống lãng phí, Ninh Bình đã phê duyệt phương án xử lý 880/918 cơ sở nhà, đất dôi dư. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 197 cơ sở bỏ trống trên 12 tháng, địa phương đặt mục tiêu hoàn tất xử lý trong năm 2026.

Đối với các dự án tồn đọng, tỉnh đã rà soát 357 dự án, tháo gỡ xong 100/321 dự án thuộc thẩm quyền địa phương và phân loại 36 dự án kiến nghị Trung ương xử lý hoặc áp dụng cơ chế đặc thù.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh quyết liệt đưa vào khai thác 463 cơ sở chưa xử lý xong, ưu tiên các cơ sở bỏ trống trên 12 tháng nhằm tránh hư hỏng, lấn chiếm. Đồng thời, đẩy nhanh việc cho thuê 256 cơ sở theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP, hoàn thành phương án đối với 38 cơ sở và báo cáo tiến độ về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/11/2026. Mục tiêu là hoàn thành xử lý trong năm 2026, không để tồn đọng sang năm 2027.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn tỉnh đã giải quyết 6.077/6.806 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt 89,3%. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ yêu cầu địa phương làm rõ nguyên nhân gia tăng các đoàn đông người sau hợp nhất, hoàn thành bàn giao hồ sơ vụ việc cũ cho cấp xã, tăng cường đối thoại ngay từ cơ sở, nhất là tại các khu vực thu hồi đất và triển khai dự án.

Trong công tác chuyển đổi số, Thanh tra tỉnh đã quét số hóa 2.436 hồ sơ, tương ứng 61,675 mét giá tài liệu, đạt 100% khối lượng chỉnh lý, bàn giao trong đợt này. Tỉnh được yêu cầu tiếp tục đối soát 62 bộ hồ sơ thanh tra còn lại, bổ sung hồ sơ Nhóm I còn thiếu và bố trí nguồn lực số hóa hồ sơ Nhóm II.

Kết luận buổi làm việc, Phó tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Ninh Bình phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2027 trước ngày 30/11/2026, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, tài sản công, đầu tư công, dự án BT và các xã, phường mới sau sắp xếp. Đồng thời, tỉnh cần phối hợp với Kiểm toán Nhà nước để tránh chồng chéo, nâng cao hiệu quả thanh tra và đẩy nhanh xử lý các tồn đọng kéo dài.