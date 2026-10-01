Thanh tra Chính phủ yêu cầu Nam Long chấm dứt các hành vi vi phạm

Ngày 23/9/2026, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 3451/TB-TTCP về kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do CTCP Đầu tư Nam Long (Nam Long) làm nhà đầu tư/chủ đầu tư.

Theo kết luận, Nam Long có vốn điều lệ 4.851 tỷ đồng, không có vốn nhà nước; có 22 công ty con và 3 công ty liên doanh, liên kết. Từ năm 2013, cổ phiếu của công ty được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh với mã NLG.

Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra một số nội dung tại 5 dự án do Nam Long làm nhà đầu tư/chủ đầu tư tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh. Theo báo cáo của công ty, 5 dự án có tổng số 20.064 căn nhà các loại, tương ứng 3.842.760,22 m² sử dụng.

Tính thiếu tiền sử dụng đất

Khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho CTCP Bất động sản Nguyên Sơn, chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Nguyên Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh đã tính thiếu tiền sử dụng đất đối với 137,77 m² đất.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc này vi phạm quy định và trách nhiệm thuộc về Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh trong việc xác định nghĩa vụ tài chính trước khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, ngày 29/6/2026, Thuế TP Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 25725/TB-TPHCM. Ngày 30/6/2026, CTCP Bất động sản Nguyên Sơn đã nộp gần 1,56 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Tại Dự án Đồng Nai Waterfront, năm 2025 dự án được điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm tăng 10.387,94 m² đất khu ở. Đến thời điểm thanh tra tháng 6/2026, các cơ quan chuyên môn của thành phố Đồng Nai chưa xác định, thu tiền sử dụng đất bổ sung theo quy định.

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm thuộc về Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính TP Đồng Nai.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu CTCP Đầu tư Nam Long (Nam Long) chấm dứt các hành vi vi phạm đã được phát hiện qua thanh tra.

Bên cạnh đó, Nam Long giữ lại một Club house tại Dự án Khu dân cư Akari Hoàng Nam, diện tích 280 m² để kinh doanh nhưng chưa nộp khoảng 357,1 triệu đồng kinh phí bảo trì. Hành vi này được xác định thực hiện không đúng quy định của Luật Nhà ở năm 2014.

Hành vi trên thuộc trường hợp áp dụng xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP. Ngày 20/7/2026, Nam Long đã nộp 357,139 triệu đồng vào tài khoản kinh phí bảo trì tại Ngân hàng OCB.

Loạt vấn đề về thủ tục, công khai thông tin

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra nhiều nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục và công tác quản lý nhà nước cần tiếp tục kiểm tra, rà soát.

Tại Dự án Khu nhà ở Nguyên Sơn, CTCP Bất động sản Nguyên Sơn chưa gửi hồ sơ đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh thẩm định giá bán nhà ở xã hội. Ngày 31/8/2026, công ty có văn bản cam kết nếu giá bán nhà được thẩm định thấp hơn mức 16,460 triệu đồng/m² sàn thì sẽ chủ động trao đổi với khách hàng để đồng thuận cách giải quyết nhằm bảo đảm quyền lợi khách hàng và không phát sinh tranh chấp, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để gửi Sở Xây dựng thẩm định.

Tại Dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông Southgate, CTCP Southgate xây dựng hạng mục cầu D8 chưa đúng quy hoạch được duyệt. Ngày 31/8/2026, công ty báo cáo đã thực hiện phá dỡ công trình này.

Thanh tra Chính phủ cũng xác định Nam Long, chủ đầu tư Dự án Khu tái định cư và Khu cao tầng đa chức năng, Dự án Khu dân cư Akari Hoàng Nam; Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai, chủ đầu tư Dự án Đồng Nai Waterfront, đã ký hợp đồng bán sản phẩm trước thời điểm công khai thông tin về bất động sản.

Tại Dự án Khu tái định cư và Khu cao tầng đa chức năng, bất động sản được đưa vào kinh doanh khi chưa hoàn thành hạ tầng. Tại Dự án Khu dân cư Akari Hoàng Nam, Nam Long bàn giao nhà cho khách hàng khi Trạm y tế chưa được xây dựng.

Đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận, chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Nguyên Sơn và Dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông Southgate chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Tại Dự án Khu đô thị Vàm Cỏ Đông Southgate, UBND tỉnh Long An chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án; Công ty cổ phần Nam Long VCD và Công ty cổ phần Southgate ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án trước khi quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt. Dự án sau đó được điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 để cập nhật các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã phê duyệt, nhưng các cơ quan chuyên môn của tỉnh Tây Ninh chưa xác định, thu tiền sử dụng đất bổ sung.

Tại Dự án Khu dân cư Akari Hoàng Nam, Nam Long ký hợp đồng bán căn hộ tại Block D khi chưa có bảo lãnh ngân hàng.

Tại Dự án Đồng Nai Waterfront, Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng chưa ghi thời hạn sử dụng đất.

Tại Dự án Khu tái định cư và Khu cao tầng đa chức năng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp Giấy chứng nhận đối với đất khu thương mại dịch vụ và đất xây dựng khu cao tầng đa chức năng 1, 2, 3, trong đó ghi thời hạn sử dụng đất là lâu dài.

Về công bố thông tin, sau khi khởi công các Block A, B, D, E, G, H tại dự án nhà ở xã hội để bán thuộc Dự án Khu nhà ở Nguyên Sơn, CTCP Bất động sản Nguyên Sơn chưa đăng tải thông tin dự án tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương. Công ty cũng công bố thông tin trên sàn giao dịch bất động sản nhưng chưa nêu thời gian kết thúc nhận đơn đăng ký.

Tại Dự án Khu dân cư Akari Hoàng Nam, Nam Long chưa thực hiện thông tin, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý gửi về Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh...

Căn cứ kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh chỉ đạo tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại các dự án do Nam Long làm nhà đầu tư/chủ đầu tư trên địa bàn.

Các cơ quan có thẩm quyền được yêu cầu kiểm tra, rà soát từng hành vi vi phạm đã được chỉ ra để xác định thời điểm thực hiện, chủ thể vi phạm, quy định và thời hiệu xử phạt, từ đó lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi còn thời hiệu và đủ điều kiện xử phạt; đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng theo quy định.

UBND các địa phương phải báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra kèm tài liệu chứng minh về Thanh tra Chính phủ trước ngày 31/12/2026 để theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Nam Long chấm dứt các hành vi vi phạm đã được phát hiện qua thanh tra, khẩn trương khắc phục hậu quả của các vi phạm đã được nêu tại kết luận thanh tra.