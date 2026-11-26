Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong kỳ báo cáo, tỉnh đã thực hiện 27 cuộc thanh tra, gồm 1 cuộc chuyển tiếp từ năm 2025 và 26 cuộc triển khai trong năm 2026. Trong đó, có 14 cuộc theo kế hoạch, đạt 100% và 12 cuộc đột xuất. Đáng chú ý, có 5 cuộc thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của Trung ương về quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất; nhà, đất dôi dư sau sắp xếp và các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài.

Qua thanh tra, phát hiện vi phạm kinh tế 39,6 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách 13,4 tỷ đồng, thu hồi cho tổ chức, cá nhân 7,2 tỷ đồng và xử lý khác 19 tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 1 tập thể, 64 cá nhân; chấn chỉnh công tác quản lý thông qua 189 kiến nghị. Không có vụ việc phải chuyển cơ quan điều tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa, chú trọng công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ, quy tắc ứng xử; chuyển đổi vị trí công tác và kiểm soát xung đột lợi ích, tài sản, thu nhập.

Theo phạm vi quản lý, toàn tỉnh hiện có 29.623 cơ sở nhà, đất, diện tích đất hơn 21.422 ha; không phát sinh cơ sở thuộc danh mục nhà, đất lãng phí. Đối với nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tỉnh có 354 cơ sở, diện tích hơn 774.300 m². Đến nay, toàn bộ số cơ sở này đã có phương án xử lý được phê duyệt, trong đó hoàn thành xử lý 174 cơ sở, còn 180 cơ sở đang tiếp tục thực hiện.

Những khó khăn chủ yếu liên quan đến thiếu hồ sơ đo đạc, ranh giới, không có người đăng ký thuê hoặc cơ sở xuống cấp, khó khai thác; tỉnh tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý, hiện trạng và triển khai phương án xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại buổi làm việc.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn tỉnh đã tiếp 5.410 lượt với 6.038 người, trong đó có 51 đoàn đông người với 1.059 lượt người. Các cơ quan chức năng đã tiếp nhận và xử lý 5.844 đơn, đạt 100%; trong đó có 2.686 đơn thuộc thẩm quyền.

Đối với đơn khiếu nại, tỉnh đã giải quyết 247/254 vụ việc, đạt 97,2%; ban hành và thi hành xong 129/129 quyết định giải quyết khiếu nại. Đối với đơn tố cáo, đã giải quyết 9/9 vụ việc đủ điều kiện thụ lý, ban hành 9 kết luận nội dung tố cáo. Qua giải quyết, kiến nghị thu hồi về ngân sách hơn 749 triệu đồng, khôi phục quyền lợi cho 1 cá nhân và kiến nghị xử lý hành chính đối với 1 tổ chức, 8 cá nhân. Riêng các đơn kiến nghị, phản ánh được phân loại, xem xét và xử lý đạt 100%.

Đối với công tác số hóa hồ sơ, tài liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu, ngày 5-9, tỉnh đã nghiệm thu hoàn thành việc quét hồ sơ, tài liệu của Thanh tra tỉnh từ năm 2010 đến 6-2026 với tổng số 54.669 văn bản, tương ứng 252.340 trang A4 quy đổi.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đánh giá cao những kết quả tỉnh Đồng Tháp đạt được trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tinh thần vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí yêu cầu Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, thống nhất số liệu, hoàn thiện báo cáo; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch thanh tra năm 2026. Đồng thời, xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2027 bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Thanh tra tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ để rà soát, đối chiếu, thống nhất số liệu và đôn đốc xử lý dứt điểm các kết luận thanh tra tồn đọng từ giai đoạn trước.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, địa phương cần phát huy hiệu quả công tác dân vận, tăng cường đối thoại trực tiếp, vận dụng linh hoạt các giải pháp để xử lý dứt điểm ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

Bên cạnh đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ lưu ý Đồng Tháp cần chú trọng nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu số hóa theo 4 tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Đồng thời, tỉnh cần rà soát, bổ sung cụ thể các kiến nghị về hoàn thiện thể chế, mạnh dạn đề xuất cơ chế tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn cơ sở để Thanh tra Chính phủ tổng hợp, phục vụ công tác sửa đổi Luật Thanh tra trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ đối với công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh; đồng thời khẳng định tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu, triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và các thành viên Đoàn công tác.

Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài, qua đó nâng cao hiệu quả công tác thanh tra và quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, sau khi hợp nhất hai tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang, tỉnh đang tập trung rà soát, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác thanh tra, nhất là thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Đối với những nội dung chưa hoàn thành, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện.

Thành viên đoàn công tác Thanh tra Chính phủ trao đổi về một số kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Về xử lý tài sản công, tỉnh duy trì rà soát, báo cáo tiến độ hằng tuần và xây dựng kế hoạch đôn đốc thực hiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp khó khăn, nhất là việc xác định giá tài sản khi nhiệm vụ được phân cấp về cấp xã, trong khi năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở còn hạn chế.

Bên cạnh đó, một số trụ sở sau sắp xếp chưa phù hợp với nhu cầu khai thác, chuyển đổi công năng; vị trí địa lý và mức độ phát triển dịch vụ tại một số địa bàn cũng ảnh hưởng đến khả năng đấu giá, cho thuê tài sản.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tỉnh cho biết vẫn còn một số vụ việc phức tạp, kéo dài, dù đã được các cấp xem xét, giải quyết và ban hành kết luận. Tỉnh sẽ tiếp tục phân loại, thông báo cụ thể đối với những trường hợp đã được giải quyết nhiều lần, bảo đảm việc xử lý đúng quy định.

Đồng chí Phan Văn Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng kiến nghị Thanh tra Chính phủ quan tâm nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của thanh tra cấp cơ sở trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, cần có lực lượng chuyên môn đủ năng lực tham mưu, kiểm tra, phát hiện sai phạm và phối hợp với thanh tra cấp tỉnh xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh. Việc này sẽ góp phần giảm áp lực cho cấp xã, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hạn chế những sai sót trong thực thi công vụ.

Liên quan đến thí điểm chế định luật sư công, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá đây là chủ trương cần thiết, có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong hỗ trợ pháp lý cho chính quyền cấp cơ sở, giúp cán bộ yên tâm thực thi nhiệm vụ, hạn chế rủi ro pháp lý. Tỉnh mong muốn mô hình này sớm được nhân rộng, triển khai đồng bộ, gắn với phân định rõ trách nhiệm pháp lý giữa các cấp chính quyền…