Công tác thanh tra hiện nay không chỉ dừng ở việc phát hiện sai phạm để xử lý mà phải chuyển mạnh sang phòng ngừa, nhận diện và cảnh báo rủi ro từ sớm. Việc hạn chế thanh tra trực tiếp, chuyển dần sang thanh tra dựa trên dữ liệu vừa nâng cao tính phân tích, vừa giảm tiếp xúc không cần thiết, tránh gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Đây là chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại, Trưởng Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ, tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ diễn ra tại Cần Thơ chiều 25/11.

Trong bối cảnh không còn tổ chức thanh tra sở, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị phân công cán bộ bám sát địa bàn, cơ sở để nắm chắc tình hình; đồng thời tham gia theo dõi, đánh giá việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm sau thanh tra. Theo ông, nếu thiếu sự tham gia của lực lượng thanh tra ở khâu này, những tồn tại, khuyết điểm nêu trong kết luận dễ bị xem xét chưa đầy đủ, dẫn đến tình trạng chỉ dừng ở phê bình, rút kinh nghiệm, làm giảm hiệu lực pháp lý và tính răn đe của kết luận thanh tra.

Ông Phạm Thành Ngại lưu ý thành phố Cần Thơ rà soát chặt chẽ công tác kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cán bộ trước khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn nhân sự; bảo đảm mọi trường hợp thuộc diện thanh tra, kiểm tra, kiểm điểm đều được xem xét thấu đáo, không để xảy ra thiếu sót ảnh hưởng đến công tác cán bộ và uy tín tổ chức.

Một định hướng trọng tâm khác là đổi mới cách xây dựng kế hoạch thanh tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không nhất thiết mọi vấn đề đều phải tiến hành thanh tra trực tiếp. Cơ quan thanh tra cần chủ động nắm bắt thực tiễn, nhận diện sớm nguy cơ để cảnh báo, giúp đơn vị kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Riêng đối với nguồn vốn thực hiện Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cần kiểm tra việc phân bổ, sử dụng nguồn lực có đúng mục tiêu hay không, có tạo ra năng lực đổi mới thực chất hay chỉ dừng ở đầu tư mua sắm thiết bị rồi để chậm phát huy hiệu quả.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại đề nghị Cần Thơ tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, tháo gỡ dứt điểm dự án tồn đọng; bám sát kế hoạch và thời hạn báo cáo của cấp trên; nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, trong quá trình thanh tra cần lắng nghe, xem xét thấu đáo giải trình của cơ sở; phân định rõ sai phạm do động cơ vụ lợi với những vướng mắc phát sinh từ cơ chế, chính sách hoặc quy định pháp luật chưa theo kịp thực tiễn.

Trường hợp có dấu hiệu vụ lợi phải xử lý nghiêm; nếu vướng mắc do cơ chế thì kiến nghị sửa đổi, thống nhất cách hiểu và tháo gỡ phù hợp, bảo đảm hoạt động thanh tra vừa nghiêm minh, vừa tạo động lực để địa phương phát triển.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ Lê Trọng Nguyên cho biết, 10 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố triển khai 49 cuộc thanh tra, đã ban hành 37 kết luận đối với 100 đối tượng và đang dự thảo 12 kết luận.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 59,2 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 52,17 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 33.911 m² đất, xử phạt vi phạm hành chính 602 triệu đồng, kiến nghị xử lý trách nhiệm 85 tổ chức, 500 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc (với 4 đối tượng)...

Trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thành phố tiếp nhận 3.319 bản kê khai tài sản, thu nhập; xác minh 79 trường hợp tại 13 cơ quan, đơn vị và thi hành kỷ luật cảnh cáo 1 cá nhân kê khai không trung thực. Qua 6 cuộc thanh tra chuyên đề, cơ quan chức năng phát hiện vi phạm 29,65 tỷ đồng, thu hồi 25,48 tỷ đồng về ngân sách. Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ năm 2025, Cần Thơ đạt 81,42 điểm, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố.

Đối với 120 dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, thành phố đã rà soát, phân loại và xác định phương án xử lý. Trong 21 dự án thuộc diện áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội, thành phố đã cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất đối với 17 dự án. Với 99 dự án còn lại (tổng mức đầu tư khoảng 87.709 tỷ đồng), thành phố đã rà soát, xác định phương án và cơ quan chủ trì giải quyết.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong 10 tháng năm 2026, các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố đã tiếp 6.786 lượt với 7.073 người, liên quan 5.631 vụ việc. Trong số 4.284 đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, đã xem xét, giải quyết 4.092 vụ việc, đạt tỷ lệ 95,52%; đồng thời tổ chức đối thoại trực tuyến thành công 7 vụ việc khiếu nại.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên khẳng định thành phố sẽ nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa từng nội dung kết luận thành nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hành động với đầy đủ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, người chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và kết quả thực hiện.

Thành phố sẽ tiếp tục chủ động giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời tổng hợp, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền; tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, dự án tồn đọng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân trong thời gian tới./.