Thanh tra Chính phủ vào cuộc, kiểm tra việc quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 2/11, tại Hà Nội, ông Phạm Thành Ngại, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, chủ trì hội nghị công bố quyết định thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cùng đại diện lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam theo kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2025. Trường hợp cần thiết, Đoàn thanh tra có thể xem xét các nội dung liên quan trước và sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra là 60 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam bị thanh tra. Ảnh minh họa.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại nhấn mạnh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp được Nhà nước giao nhiệm vụ duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật.

Việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Tổng công ty có ý nghĩa quan trọng, nhất là đánh giá công tác bảo toàn, phát triển vốn, quản lý nợ phải thu, nợ phải trả, đầu tư tài chính và đầu tư các dự án.

Thông qua đó, Thanh tra Chính phủ sẽ đánh giá đầy đủ thực trạng quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Tổng công ty; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tiếp thu ý kiến chỉ đạo, cam kết phối hợp với Đoàn thanh tra trên tinh thần trách nhiệm cao nhất; chấp hành nghiêm quyết định, kế hoạch thanh tra; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ.