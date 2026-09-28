Thanh tra Chính phủ: Trọng tâm thanh tra các lĩnh vực 'nóng' về môi trường, khoáng sản và nguồn nước

Ngày 26/9, Thanh tra Chính phủ cho biết vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển.

Cuộc họp giao ban lãnh đạo cấp vụ của Thanh tra Chính phủ vào đầu tháng 9 vừa qua. Ảnh: Thanh tra Chính phủ.

Kế hoạch này nhằm quán triệt sâu sắc, toàn diện và tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Kết luận số 56-KL/TW; kế thừa, phát huy những thành quả qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm theo Công văn số 4155/BCA-V01 ngày 7/8/2026 của Bộ Công an.

Theo kế hoạch, công tác phòng, chống tội phạm sẽ được gắn chặt với các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cốt lõi là thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân. Đồng thời, ngành thanh tra sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, đấu tranh và xử lý các loại tội phạm.

Điểm đáng chú ý trong Kế hoạch lần này là yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh tra đối với những lĩnh vực có nguy cơ cao phát sinh sai phạm, thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt là các lĩnh vực: Đầu tư công; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước.

Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, trong công tác thanh tra (cả định kỳ và đột xuất), sẽ tập trung mạnh mẽ vào các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: Môi trường, tài nguyên, khoáng sản, nguồn nước; an toàn dữ liệu, chuyển đổi số; đất đai, đầu tư công, tài chính, tài sản công; an toàn thực phẩm và các hành vi xâm hại sức khỏe cộng đồng.

Mục tiêu không chỉ là phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, dấu hiệu tội phạm liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, mà qua đó còn nhằm phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Để đảm bảo tính răn đe và thượng tôn pháp luật, Kế hoạch đặt ra chỉ tiêu hàng năm bảo đảm 100% vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua công tác thanh tra phải được chuyển giao kịp thời, đúng pháp luật sang cơ quan Công an và các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành điều tra, xử lý.

Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, lực lượng chức năng phải báo cáo để chuyển ngay hồ sơ, tài liệu liên quan cùng văn bản kiến nghị khởi tố cho cơ quan điều tra có thẩm quyền, đồng thời thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án nhằm thu hồi triệt để tiền, tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát, lãng phí.

Lộ sáng hàng loạt vi phạm trong khai thác khoáng sản tại 3 địa phương Mới đây nhất, tại Thông báo Kết luận thanh tra số 3490/TB-TTCP ngày 25/9/2026, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ hàng loạt vi phạm trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp, cũng như việc cung cấp vật liệu xây dựng cho một số dự án đường bộ cao tốc. Đáng chú ý, cơ quan thanh tra phát hiện tại mỏ đá Thường Tân III, doanh nghiệp đã khai thác vượt công suất được cấp phép lên tới 785.949m³ trong 4 năm liên tiếp. Nghiêm trọng hơn, có 205.407m³ đá nguyên khai không được phản ánh trong sổ sách kế toán, với giá trị ước tính khoảng 28,617 tỷ đồng, gây nguy cơ thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.