Thanh tra Chính phủ tiếp công dân tại tỉnh Ninh Bình

Đồng chí Lê Tiến Đạt, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì phiên tiếp công dân.

Tham dự buổi tiếp có các đồng chí: Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương; Phạm Hùng, Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phiên tiếp công dân được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với các điểm cầu Trụ sở tiếp công dân Trung ương và Trụ sở UBND xã Vĩnh Trụ.

Công dân xã Vĩnh Trụ trình bày kiến nghị.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Kế và một số hộ dân thôn 5, xã Vĩnh Trụ đã trình bày nội dung vụ việc; ý kiến, kiến nghị các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất nguyện vọng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, nhân dân xã Nhân Khang, huyện lý Nhân, tỉnh Hà Nam (trước đây), nay là xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình đã góp đất thay bằng tiền để xây dựng nông thôn mới. 12 xóm trong xã thực hiện dồn đổi ruộng đất nông nghiệp do nhân dân góp, tổ chức “đấu thầu quyền sử dụng đất”, thời gian diễn ra từ năm 2012 đến năm 2023. Các hộ đã nhận đất và đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, qua rà soát, phân loại mục đích sử dụng đất cho thấy một số hộ đã không sử dụng theo mục đích sử dụng đất ban đầu mà tự chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, san lấp và xây dựng các công trình trên đất nông nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương phát biếu tại phiên tiếp công dân.

Đồng chí Phạm Hùng, Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ phát biểu tại phiên tiếp công dân.

Đồng chí Lê Văn Cường, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biếu tại phiên tiếp công dân.

Sau khi nghe ý kiến của công dân và báo cáo của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức nêu rõ vụ việc liên quan đến đất đai tại xã Vĩnh Trụ đông người, kéo dài do chính quyền cơ sở thực hiện “đấu thầu quyền sử dụng đất”, tạo nguồn để xây dựng nông thôn mới là sai ngay từ đầu.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên tiếp công dân.

Để tạo điều kiện cho người dân, đồng chí yêu cầu, cùng với xử lý các sai phạm, các ngành chức năng, UBND xã Vĩnh Trụ tiếp tục triển khai và hoàn thành việc tổ chức kiểm tra, rà soát tổng thể hiện trạng sử dụng đất đối với các thửa đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng ("trúng đấu thầu") từ việc góp đất nông nghiệp. Thực hiện phân loại, xử lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các trường hợp đủ điều kiện; trường hợp chưa đủ điều kiện, hướng dẫn các hộ hoàn thiện các thủ tục cần thiết; yêu cầu tháo dỡ các công trình trên đất vi phạm. Tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương.

Đồng chí Lê Tiến Đạt, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu kết luận tại phiên tiếp công dân.

Kết luận phiên tiếp công dân, đồng chí Lê Tiến Đạt, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định: Sự chỉ đạo giải quyết vụ việc liên quan đến đất đai tại xã Vĩnh Trụ của tỉnh Ninh Bình là rất nhân văn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Đồng chí nhấn mạnh, đây là vụ việc đông người, kéo dài, nhiều lần lên Trung ương kiến nghị. Nguyên nhân do hồ sơ, tài liệu khó khăn vì vụ việc diễn ra tại thôn, không lưu giữ các giấy tờ có liên quan; thời gian diễn ra kéo dài.

Vụ việc đã được UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Thanh tra tỉnh và các ngành chức năng, UBND xã Vĩnh Trụ giải quyết quyết liệt. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt theo thẩm quyền; rà soát, xem xét toàn diện quá trình “đấu thầu”, chuyển nhượng đất, các vấn đề có liên quan để xem xét giải quyết. Rà soát phân loại đơn để giải quyết theo đúng trình tự. Đề nghị các hộ dân phối hợp, cung cấp các tài liệu làm căn cứ giải quyết theo pháp luật. Giao Cục I, Thanh tra Chính phủ theo dõi, giải quyết khiếu nại của công dân, đảm bảo quyền lợi của người dân trong khuôn khổ pháp luật.