Ngày 27/11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Điện Biên về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và số hóa hồ sơ. Tham dự, đồng chủ trì có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường ghi nhận kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Điện Biên, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2026 đạt 9,81%. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh địa phương còn nhiều khó khăn, đồng thời phải triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Điện Biên

Ông Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh, đoàn công tác làm việc với tinh thần đồng hành, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đánh giá khách quan kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân để thống nhất giải pháp khắc phục.

Một trong những nội dung được yêu cầu tập trung là thực hiện các kết luận thanh tra. Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện còn 6 kết luận với 12 kiến nghị chưa hoàn thành, chủ yếu liên quan đến bố trí tái định cư, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với đất công ích.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ lưu ý, việc thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra là yêu cầu quan trọng, gắn với trách nhiệm của các cấp, ngành. Tinh thần đặt ra là không để kiến nghị sau thanh tra kéo dài, chậm được giải quyết, ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý nhà nước.

Đối với công tác phòng, chống lãng phí, đoàn công tác đề nghị tỉnh làm rõ phương án xử lý 78 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Trong đó, cần xác định cụ thể tiến độ, trách nhiệm và giải pháp đối với từng cơ sở, tránh để tài sản công bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng kém hiệu quả.

Về các dự án khó khăn, vướng mắc, Điện Biên có 26 dự án ngoài Hệ thống 751, trong đó 12 dự án đã có kết quả xử lý, 14 dự án đang tiếp tục được tháo gỡ. Đây cũng là nhóm vấn đề cần được rà soát, phân loại và xác định hướng xử lý phù hợp nhằm sớm khơi thông nguồn lực đầu tư.

Tập trung xử lý những tồn đọng kéo dài

Báo cáo tại buổi làm việc, Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên Vùi Văn Nguyện cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026, toàn ngành triển khai 27 cuộc thanh tra, gồm 23 cuộc theo kế hoạch và 4 cuộc đột xuất; đã ban hành kết luận 25 cuộc.

Qua thanh tra, phát hiện sai phạm kinh tế 13.346,38 triệu đồng, kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước 9.144,44 triệu đồng. Đến nay, đã thu hồi 9.115,26 triệu đồng, đạt 99,68% số tiền kiến nghị.

Đối với các kết luận của Thanh tra Chính phủ, tỉnh đã thực hiện đầy đủ 8/8 kiến nghị, đạt tỷ lệ 100%. Riêng giai đoạn 2007-2026, toàn tỉnh ban hành 1.928 kết luận thanh tra, trong đó 1.922 kết luận đã hoàn thành toàn bộ kiến nghị; 6 kết luận với 12 kiến nghị còn lại đang được tiếp tục xử lý.

Về nhà, đất dôi dư, tính đến ngày 15/11/2026, Điện Biên có 78 cơ sở đã có quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý. Trong đó, 39 cơ sở đã hoàn thành xử lý, 39 cơ sở đang tiếp tục triển khai.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ bản ổn định. Trong 10 tháng, toàn tỉnh tiếp 1.332 lượt công dân, tiếp nhận 1.727 đơn và đã xử lý 100% số đơn. Công tác số hóa hồ sơ đạt tiến độ được giao, với 653 hồ sơ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu do Thanh tra Chính phủ triển khai, đạt tỷ lệ 100%.

Đối với Đề án 79 về sắp xếp, ổn định dân cư khu vực Mường Nhé, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết có 24 hộ dân không thuộc đối tượng được giao đất sản xuất nông nghiệp. Đề án đã kết thúc từ ngày 31/12/2025, trong khi khu vực bố trí điểm bản Mường Nhé 1 và Mường Nhé 2 hiện không còn quỹ đất phù hợp. Tỉnh đang báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền phương án giải quyết kiến nghị của các hộ dân.

Điện Biên cam kết đẩy nhanh tháo gỡ điểm nghẽn

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương khẳng định, tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác và sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý những tồn tại, vướng mắc.

Đối với 6 kết luận thanh tra và 12 kiến nghị chưa hoàn thành, tỉnh giao Thanh tra tỉnh tham mưu kế hoạch, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Về 78 cơ sở nhà, đất dôi dư, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết việc chuyển đổi công năng, bố trí sử dụng còn gặp khó khăn do giá trị tài sản lớn, thiết kế và công năng không đồng nhất, trong khi nhu cầu sử dụng tại địa phương hạn chế. Tỉnh đề nghị Thanh tra Chính phủ tổng hợp, kiến nghị Bộ Tài chính tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế xử lý.

Đối với các dự án tồn đọng, Điện Biên đang rà soát, phân loại để có phương án giải quyết phù hợp. Với các dự án đầu tư công được chuyển giao sau khi kết thúc hoạt động cấp huyện, tỉnh ưu tiên tháo gỡ những vướng mắc có thể khắc phục để hoàn thành, quyết toán; trường hợp cần thiết sẽ xem xét dừng dự án tại điểm dừng kỹ thuật phù hợp.

Tỉnh cũng đề nghị tăng cường tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhất là người đứng đầu các sở, ngành, địa phương; đồng thời rà soát từng hộ dân thuộc Đề án 79 để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thanh tra hướng đến phòng ngừa, khơi thông nguồn lực phát triển

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đề nghị Điện Biên khẩn trương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2027 theo hướng kế thừa, đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Việc tiến hành thanh tra cần căn cứ vào dấu hiệu vi phạm đã được phát hiện, đánh giá; đồng thời chú trọng kiến nghị hoàn thiện thể chế và tăng cường phòng ngừa sai phạm.

Đối với các cuộc thanh tra đang triển khai trong năm 2026, ông Nguyễn Văn Cường yêu cầu khẩn trương ban hành kết luận ngay trong năm, không để tồn đọng, chậm trễ. Cục XIV được giao phối hợp với Thanh tra tỉnh rà soát, thống nhất số liệu, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tỉnh cần tổ chức đánh giá kết quả năm 2026 theo quy định; thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình và việc kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 164.

Đáng chú ý, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Điện Biên tập trung xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất dôi dư và dự án khó khăn, vướng mắc trong năm 2026. Đây không chỉ là yêu cầu về quản lý tài sản công, đầu tư mà còn là giải pháp khơi thông nguồn lực, tạo dư địa cho phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đánh giá Điện Biên đã triển khai tương đối tốt, đồng thời đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm việc phân loại, xử lý đơn thư, tập trung giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh đẩy nhanh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ; tích cực tham gia góp ý sửa đổi Luật Thanh tra và các quy định tháo gỡ khó khăn trong thực hiện kết luận thanh tra.

Khẳng định Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương, ông Nguyễn Văn Cường mong muốn Điện Biên phát huy kết quả đạt được, chủ động khắc phục những tồn tại, vừa bảo đảm quốc phòng, an ninh, vừa duy trì đà tăng trưởng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.