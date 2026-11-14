Thanh tra Chính phủ sẽ làm rõ việc cấp sổ đỏ tại Đà Nẵng

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 1032/QĐ-TTCP ngày 12/11/2026, về Kế hoạch thanh tra năm 2027 của Thanh tra Chính phủ.

Theo quyết định này, toàn ngành sẽ triển khai tổng cộng 108 cuộc thanh tra, bao gồm 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Đáng chú ý, tại danh mục các cuộc thanh tra chính thức, nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai tại TP Đà Nẵng được ấn định triển khai ngay từ đầu năm.

Cụ thể, Cục II (Thanh tra Chính phủ) được giao chủ trì thanh tra trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho tổ chức, cá nhân.

Thời kỳ thanh tra đối với nội dung này kéo dài 6 năm, tính từ năm 2021 đến năm 2026. Thời hạn tiến hành cuộc thanh tra là 45 ngày và dự kiến được triển khai ngay trong quý I/2027.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Tuệ Văn)

Bên cạnh cuộc thanh tra chính thức nêu trên, TP Đà Nẵng cũng nằm trong danh sách các cuộc thanh tra dự phòng năm 2027 ở lĩnh vực là xử lý nhà, đất dôi dư:

Dự kiến trong quý IV/2027, Cục II sẽ thanh tra các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất và nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại TP Đà Nẵng (cùng với tỉnh Thanh Hóa và Lâm Đồng). Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/9/2026 đến 1/9/2027, thời hạn 45 ngày.

Về lĩnh vực đầu tư hạ tầng khoa học, công nghệ, dự kiến trong quý IV/2027, Cục XII sẽ thanh tra UBND TP Đà Nẵng về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong đầu tư, phát triển các dự án hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng vốn ngân sách nhà nước thành phố. Thời kỳ thanh tra từ năm 2022 đến năm 2026, thời hạn 45 ngày.

Theo Thanh tra Chính phủ, kế hoạch thanh tra năm 2027 nhằm chủ động nắm tình hình để phòng ngừa, cảnh báo, kiểm soát rủi ro và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý nhà nước.

Qua đó, cơ quan thanh tra sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời kiến nghị hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập nhằm khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo bộ máy chính quyền địa phương vận hành thông suốt, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Đối với các cuộc thanh tra chưa triển khai hoặc ở diện dự phòng, các cục chủ trì có trách nhiệm thu thập thông tin, tài liệu để đánh giá rủi ro và chỉ đề xuất tiến hành thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc trường hợp cần thiết theo quy định pháp luật