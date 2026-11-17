Phó thủ tướng Lê Tiến Châu ngày 16/11 có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng công tác trong thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành 97 cuộc thanh tra, ban hành 76 kết luận, bằng 168,9% so với cùng kỳ và 149% so với cả năm 2025.

Qua thanh tra, cơ quan này phát hiện vi phạm kinh tế 72.985 tỷ đồng, hơn 5.000 ha đất; chuyển cơ quan điều tra 33 vụ việc và kiến nghị 54 nội dung liên quan đến hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Đáng chú ý, số kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ chỉ chiếm 2,6% toàn ngành nhưng số tiền vi phạm phát hiện chiếm 51,7%, diện tích đất vi phạm chiếm 90% và số vụ chuyển cơ quan điều tra chiếm 50%.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Để tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực nổi cộm, Thanh tra Chính phủ đã điều chỉnh giảm 78% số cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2026, tập trung vào các chuyên đề trọng tâm do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giao.

Thu hồi, xử lý gần 4.800 tỷ đồng sau thanh tra

Công tác đôn đốc, kiểm tra và xử lý sau thanh tra tiếp tục được Thanh tra Chính phủ chú trọng. Trong 10 tháng, cơ quan này đã đôn đốc 66 kết luận thanh tra, thu hồi và xử lý khác 4.778 tỷ đồng, tăng 21,5%.

Thanh tra Chính phủ cũng thành lập các đoàn công tác do lãnh đạo cơ quan làm trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra tại 34/34 tỉnh, thành phố.

Trên phạm vi toàn ngành, các cơ quan thanh tra đã kiểm tra 6.458 kết luận thanh tra, thu hồi và xử lý khác 6.209 tỷ đồng, tăng 33,6%; thu hồi 78 ha đất. Qua xử lý sau thanh tra, các cơ quan có thẩm quyền đã xử lý kỷ luật hành chính 1.690 tổ chức và 5.439 cá nhân.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính đã tiếp 322.678 lượt công dân, tiếp 3.400 đoàn đông người. Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền là 34.360 vụ, trong đó đã giải quyết 26.128 vụ, đạt 76%.

Đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài, vượt cấp, Thanh tra Chính phủ đã thành lập 9 đoàn thanh tra chuyên đề tại 33 tỉnh, thành phố, dự kiến kết thúc trước ngày 30/11/2026.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, toàn ngành đã tiến hành 377 cuộc thanh tra trách nhiệm, ban hành 254 kết luận, kiến nghị xử lý 123 tập thể và 245 cá nhân.

Phó thủ tướng yêu cầu lấy phòng ngừa sai phạm làm trọng tâm

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận những đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ; đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo cơ quan.

Phó thủ tướng cũng ghi nhận chất lượng kết luận thanh tra từng bước được nâng lên, công tác tổ chức thực hiện kết luận được quan tâm hơn; hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến.

Nhấn mạnh vai trò của hoạt động thanh tra trong việc nhận diện những bất cập, nút thắt, điểm nghẽn của quy định pháp luật, Phó thủ tướng yêu cầu tổng hợp các sai phạm có tính chất phổ biến để thông tin đến địa phương phòng tránh, đồng thời kiến nghị các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế.

Theo Phó thủ tướng, cần đề cao yêu cầu phòng ngừa hơn là tập trung xử lý vi phạm. “Không phải lấy số lượng vi phạm, số kết luận hay số vụ chuyển điều tra làm thành tích của công tác thanh tra, mà làm sao phòng ngừa, ngăn chặn mới là điều lớn nhất”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó thủ tướng đề nghị Thanh tra Chính phủ chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị; tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật về thanh tra, trọng tâm là sửa đổi Luật Thanh tra.

Đối với những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, trước mắt cần nghiên cứu ban hành nghị quyết với cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ thanh tra. Đánh giá cao cách làm trong đợt thanh tra lĩnh vực xăng dầu vừa qua, khi các đoàn thanh tra chỉ rõ hành vi vi phạm, quy định bị vi phạm và chế tài tương ứng, Phó Thủ tướng đề nghị rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm này để tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ toàn ngành.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cần tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ, giữ vững sự liêm chính của cán bộ thanh tra; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, cảnh báo và nhắc nhở kịp thời. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao năng suất, giảm áp lực công việc trong bối cảnh biên chế ngày càng tinh giản.

Đối với các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Phó thủ tướng đề nghị sớm bố trí kinh phí cho công tác chuyển đổi số, tập trung sửa đổi Luật Thanh tra và ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn trong thực hiện kết luận thanh tra.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn khẳng định sẽ quán triệt và triển khai thực hiện ngay trong tuần tới.