4/6 công ty khai thác vượt công suất được cấp phép

Bên cạnh những bất cập trong quản lý vốn, tài sản tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoảng sản Việt Nam (TKV), tại Kết luận thanh tra số 466, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra những tồn tại, vi phạm trong hoạt động khai thác than tại các điểm mỏ của 6 công ty thuộc Tập đoàn trong giai đoạn 2020-2024.

Theo kết luận, trong giai đoạn 2020-2024, có 4/6 công ty được kiểm tra khai thác vượt công suất theo năm được cấp phép, mức vượt dưới 15%, vi phạm quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

Cụ thể, Công ty Than Uông Bí - TKV khai thác tại mỏ Đồng Vông trong năm 2022 vượt 10,71% so với sản lượng được phép khai thác trong năm.

Công ty Than Mạo Khê - TKV khai thác tại mỏ hầm lò Mạo Khê vượt công suất trong 3 năm liên tiếp. Năm 2020, sản lượng khai thác vượt 7,5%; năm 2021 vượt 4,96% và năm 2022 vượt 8,68% so với sản lượng được phép.

Hoạt động khai thác than của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoảng sản Việt Nam (Ảnh: TKV).

Tại mỏ lộ thiên khu Vàng Danh, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin khai thác vượt công suất 14,99% trong năm 2021 và 14,8% trong năm 2022; Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV khai thác tại mỏ Khe Chàm II cũng vượt công suất trong các năm 2020, 2021 và 2022, lần lượt là 6,03%, 2,86% và 7,46%.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ phát hiện một số công ty không lắp đặt trạm cân để cân than nguyên khai từ vỉa về kho bãi, bãi sàng theo quy định.

Tại mỏ lộ thiên Mạo Khê, Công ty Than Mạo Khê không lắp đặt trạm cân để cân than nguyên khai. Khối lượng than được xác định bằng phương pháp đo đạc.

Đối với mỏ hầm lò Mạo Khê, đến tháng 4/2022, công ty mới lắp đặt 2 trạm cân băng tải để cân than nguyên khai vận chuyển ra khỏi hầm lò bằng băng tải. Đến tháng 12/2024, công ty mới lắp đặt trạm cân để cân than nguyên khai vận chuyển bằng ô tô. Trước thời điểm này, khối lượng than được xác định bằng phương pháp tỷ khối.

Tại mỏ Vàng Danh, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin không lắp đặt trạm cân để cân sản lượng than nguyên khai khai thác theo giấy phép. Sản lượng được xác định bằng phương pháp đo đạc.

Công ty cũng chậm lắp đặt hệ thống cân băng tải tại mỏ Giếng Vàng Danh, đến tháng 2/2021 mới lắp đặt; tại mỏ Cánh Gà, đến tháng 1/2024 mới lắp đặt trạm cân tàu hỏa động.

Tại các mỏ than Cao Sơn và Khe Chàm II, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV cũng không lắp đặt trạm cân để cân than nguyên khai từ vỉa về các kho bãi, bãi sàng.

Gia hạn giấy phép khi chưa đầy đủ thủ tục, 2 công ty khai thác trước khi được cấp phép

Kết luận thanh tra cho thấy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy phép điều chỉnh, gia hạn khai thác cho một số doanh nghiệp khi chưa thực hiện đầy đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định.

Công ty Than Uông Bí không lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định nhưng vẫn được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép gia hạn số 49/GP-BTNMT ngày 20/3/2020.

Công ty Than Mạo Khê không lập dự án đầu tư điều chỉnh theo công suất, không có các văn bản phê duyệt, cho phép điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền nhưng vẫn được ban hành quyết định điều chỉnh và giấy phép gia hạn, điều chỉnh.

Tòa nhà Trung tâm giao dịch Than - Khoáng sản ở Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội (Ảnh: Internet).

Tương tự, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn điều chỉnh công suất vượt 15% nhưng không lập dự án đầu tư điều chỉnh theo công suất, không thực hiện đầy đủ hồ sơ môi trường và không có văn bản phê duyệt, cho phép điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền, song vẫn được cấp quyết định điều chỉnh giấy phép khai thác.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng chưa kịp thời điều chỉnh công suất khai thác theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án khai thác lò giếng của mỏ than Vàng Danh. Theo quy hoạch, công suất dự án được điều chỉnh từ 3 triệu tấn than nguyên khai/năm xuống còn 1,5 triệu tấn/năm, giảm 50%, nhưng giấy phép khai thác chưa được điều chỉnh tương ứng.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép, trong khi Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng chậm cấp giấy phép điều chỉnh. Có trường hợp giấy phép được gia hạn vượt thời gian cho phép theo quy hoạch phát triển ngành than đến năm 2020.

Thanh tra Chính phủ xác định Công ty Than Hòn Gai - TKV đã tiến hành xây dựng mỏ Bình Minh từ ngày 15/2/2010, trước thời điểm được cấp giấy phép khai thác số 1514/GP-BTNMT ngày 27/8/2013.

Trong quá trình đó công ty tận thu được hơn 49.000 tấn than (đã nộp thuế, phí và lợi nhuận về TKV), tuy nhiên việc xây dựng mỏ trước khi có giấy phép được xác định chưa đúng quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

Tại mỏ Khe Chàm II, Công ty Cổ phần Tây Nam Đá Mài, nay là Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV, cũng tổ chức khai thác theo kế hoạch được TKV giao trong giai đoạn 2012 đến ngày 30/6/2014, trước khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác ngày 26/6/2014.

Theo báo cáo giải trình của Công ty này, việc dừng khai thác trong thời gian này có thể gây thiệt hại cho vốn nhà nước tại doanh nghiệp hơn 653 tỷ đồng, gồm tiền khấu hao tài sản, thiết bị và lãi vay ngân hàng; đồng thời công ty không có khả năng chi trả hơn 246 tỷ đồng tiền lương cho trên 1.000 công nhân mỏ.

Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ xác định việc khai thác trước khi được cấp phép là chưa đúng quy định pháp luật.

Thanh tra Chính phủ cho biết, trong giai đoạn 2020-2024, TKV đã và đang triển khai 673 dự án đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 100.996 tỷ đồng. Qua kiểm tra 5 dự án, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều tồn tại trong lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, đấu thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng.

Tại dự án Tân Yên - Đông Tràng Bạch, việc tính toán đơn giá, khối lượng trong thiết kế, dự toán chưa chính xác, làm tăng tổng dự toán hơn 9 tỷ đồng.

Dự án mỏ Cao Sơn có nhiều sai sót trong phê duyệt dự án đầu tư, điều chỉnh dự án, xác định chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án và tư vấn thiết kế... làm tăng dự toán gần 497 triệu đồng.

Tại dự án mỏ Na Dương, dự án đầu tư được phê duyệt khi giấy chứng nhận đầu tư đã hết hạn; dự án chậm phê duyệt 3 năm nhưng không thực hiện điều chỉnh theo quy định. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt cũng còn thiếu chính xác về khối lượng và áp dụng định mức tại một số gói thầu.

Trong quản lý, sử dụng đất tại các mỏ khai thác, 5 công ty gồm Than Mạo Khê, Than Nam Mẫu, Than Vàng Danh, Than Cao Sơn và Than Uông Bí còn một số khu đất chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý như chưa có quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Qua kiểm tra 13 giấy phép khai thác, có 6 giấy phép đã hết hạn khai thác, phải thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ. Thanh tra Chính phủ phát hiện công tác đóng cửa mỏ tại một số trường hợp chưa đầy đủ thủ tục, trình tự theo quy định; việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ của Bộ Tài nguyên và Môi trường còn chậm.

Giá cho thuê trụ sở văn phòng không đạt kỳ vọng

Thanh tra Chính phủ cũng kiểm tra việc quản lý, sử dụng 5 cơ sở nhà, đất của TKV và các đơn vị thành viên.

Tại tòa nhà Trung tâm giao dịch Than - Khoáng sản ở lô 22E3, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, công trình có tổng giá trị đầu tư hơn 3.770 tỷ đồng, đưa vào sử dụng từ tháng 9/2023. Đến thời điểm thanh tra, TKV chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất.

Tòa nhà đã cho thuê hơn 21.300m2, chiếm 68% diện tích dự kiến cho thuê. Sau thời điểm thanh tra, tỷ lệ lấp đầy tăng lên 86%, diện tích còn lại dự kiến bố trí cho một số công ty thành viên của TKV.

Tại tòa nhà văn phòng trên khu đất số 95A Lê Thánh Tông (phường Hồng Gai, Quảng Ninh), diện tích cho thuê đến thời điểm thanh tra là trên 1.700m2, đạt khoảng 34%.

Giá cho thuê thực tế là hơn 8,9 USD/m2/tháng, thấp hơn mức giá dự kiến được TKV phê duyệt là 11 USD/m2/tháng và thấp hơn đáng kể so với giá 27 USD/m2/tháng trong dự án đầu tư được phê duyệt năm 2011.

Thanh tra Chính phủ đánh giá công tác dự báo diễn biến thị trường và quản trị giá khi lập dự án đầu tư còn hạn chế.

Tại cơ sở nhà, đất số 25 ngõ 1 Phan Đình Giót (Hà Nội), Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin nằm trong danh sách sắp xếp chuyển trụ sở về tòa nhà Vinacomin nhưng đến nay chưa có kế hoạch thực hiện.

Trong năm 2024, đơn vị này vẫn đầu tư sửa chữa lớn trụ sở cũ với dự toán hơn 45 tỷ đồng, cho thấy việc chỉ đạo, điều hành và sắp xếp tài sản trong TKV thiếu thống nhất, chưa đánh giá tổng thể việc sử dụng tài sản.

Từ những tồn tại, thiếu sót nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị các bộ, ngành, địa phương và TKV rà soát, làm rõ tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

TKV được yêu cầu chấn chỉnh công tác khai thác than, quản lý giấy phép, sản lượng khai thác, sử dụng đất, đóng cửa mỏ; rà soát các dự án đầu tư, xử lý các khoản chi phí, thuế, phí chưa đúng quy định và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất.