Đó là cuộc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án (BQLDA) Đường sắt (Bộ Xây dựng) và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện dự án Nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cũ). Cùng với đó là cuộc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của BQLDA 85 thuộc Bộ Xây dựng và cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình triển khai 3 dự án (dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn; dự án đầu tư hoàn thiện hầm Cù Mông và hầm Núi Vung; đều thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông).

Trong năm 2027, Cục VII cũng sẽ tiến hành cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của Cục Đường bộ và các đơn vị liên quan trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách trung ương phục vụ bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông QL; một số dự án điển hình thuộc bốn Khu Quản lý đường bộ I, II, III, IV.

Bên cạnh đó, Cục VII sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của BQLDA Hàng hải và Đường thủy cùng các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình triển khai 3 dự án đầu tư xây dựng công trình hàng hải và đường thủy, gồm: Dự án nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số 0 vào khu bến cảng container Cái Mép; cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải vào các bến cảng khu Nam Nghi Sơn (Thanh Hóa); dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào khu bến Thọ Quang (Đà Nẵng).

Theo kế hoạch, năm 2027, Cục VII thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Theo đó, sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật của Cty CP Xi măng VICEM Hoàng Mai, Cty CƠ Xi măng VICEM Bỉm Sơn và cơ quan, tổ chức liên quan trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản, nguyên liệu sản xuất xi măng.

Trong lĩnh vực bất động sản, Cục VII được giao thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, cùng các cơ quan, tổ chức liên quan về lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, phòng, chống rửa tiền; đồng thời thanh tra việc chấp hành pháp luật của một số chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị.