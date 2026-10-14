Thanh tra Chính phủ lấy ý kiến dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình

Theo dự thảo, Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ gồm 5 nhóm với tổng thang điểm 100. Trong đó, tính đầy đủ, chính xác, kịp thời được tính 30 điểm; tuân thủ trình tự, thủ tục 20 điểm; công khai, minh bạch 15 điểm; đáp ứng yêu cầu của người yêu cầu giải trình 25 điểm và xử lý vi phạm 10 điểm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Quang Khải cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Bộ tiêu chí sẽ được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc ngành Thanh tra để đánh giá định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Việc xây dựng Bộ tiêu chí được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 184/2026/NĐ-CP ngày 25/5/2026 của Chính phủ và Thông tư số 02/2026/TT-TTCP ngày 30/6/2026 của Thanh tra Chính phủ quy định khung tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Cùng với Bộ tiêu chí, Thanh tra Chính phủ cũng đã xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, trong đó quy định cụ thể quy trình đánh giá, chấm điểm, xếp loại, tổng hợp dữ liệu và báo cáo kết quả.

Đồng chí Đào Quang Khải chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành của Trung ương và địa phương tập trung góp ý, hoàn thiện dự thảo Bộ tiêu chí cùng văn bản hướng dẫn; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn và thống nhất trong quá trình triển khai đánh giá trên phạm vi toàn quốc.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc hoàn thiện Bộ tiêu chí sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình, tăng cường công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương hành chính; tạo cơ sở đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thanh tra Chính phủ ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu dự hội nghị; giao cơ quan soạn thảo hoàn thiện dự thảo Bộ tiêu chí, văn bản hướng dẫn, bảo đảm tính khả thi, phù hợp thực tiễn.