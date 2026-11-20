Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và số hóa hồ sơ tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, 10 tháng đầu năm 2026, Thanh tra tỉnh triển khai 27 cuộc thanh tra tại 130 đơn vị, trong đó, 18 cuộc theo kế hoạch và 9 cuộc đột xuất. Đã ban hành kết luận đối với 14 cuộc, 21 kết luận thanh tra; 13 cuộc đang tiếp tục thực hiện. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm kinh tế với tổng số tiền 5.151,22 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 949,48 triệu đồng; xử lý khác về kinh tế 4.201,74 triệu đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm 3 tổ chức và 7 cá nhân.

Đối với việc thực hiện các kết luận thanh tra, tỉnh rà soát 2.231 kết luận thuộc phạm vi tổng hợp, hoàn thành 2.209 kết luận; thực hiện 5.890/5.912 kiến nghị. Kết quả thu hồi về ngân sách nhà nước đạt 98,4%; thu hồi về tổ chức, cá nhân và thu hồi đất đạt 100%. Tỉnh đã chuyển cơ quan điều tra 8 vụ việc, trong đó, khởi tố 7 vụ án với 26 bị can.

Từ ngày 1/1 - 30/10/2026, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp 961 lượt với 1.081 công dân, liên quan đến 961 vụ việc; tiếp nhận 2.339 đơn và xử lý 100% số đơn tiếp nhận. Các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền đã giải quyết 15/21 vụ, đạt 71,42%; giải quyết 9/9 vụ tố cáo, đạt 100%. Các kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền được xem xét, xử lý 1.629/1.629 vụ việc, đạt 100%.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai gắn với tăng cường công khai, minh bạch, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Toàn tỉnh có 372 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý, đến nay, đã hoàn thành xử lý 299 cơ sở, đạt 80,38%, còn 73 cơ sở đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục. Công tác số hóa hồ sơ, tài liệu ngành Thanh tra được triển khai phục vụ xây dựng Nền tảng Thanh tra, dữ liệu số của ngành Thanh tra, tập trung vào hồ sơ kiểm soát tài sản, thu nhập, hồ sơ thanh tra, hồ sơ tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2010 - 2026.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kết luận thanh tra; quản lý, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư; số hóa hồ sơ, tài liệu; tiếp công dân trực tuyến và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ số hóa, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác; rà soát, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với những tồn tại trong quản lý đất đai, tài sản công và các dự án kéo dài, xử lý đúng quy định pháp luật.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa khẳng định, tỉnh xác định công tác thanh tra có vai trò quan trọng trong phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quản lý, điều hành; kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm, lãng phí, nhất là quản lý, sử dụng đất đai, đất công qua các thời kỳ và xử lý các dự án tồn đọng. Đối với những khu đất có nguồn gốc đất công, được bàn giao qua nhiều giai đoạn nhưng hồ sơ, ranh giới, trách nhiệm quản lý chưa rõ ràng, cần làm rõ hiện trạng, quá trình quản lý, sử dụng và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đề xuất phương án xử lý đúng quy định, không để thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Tỉnh tiếp tục rà soát, đôn đốc hoàn thành các kết luận thanh tra còn tồn đọng, bảo đảm số liệu báo cáo chính xác, thống nhất. Việc xử lý nhà, đất dôi dư phải hướng đến sử dụng hiệu quả, phát huy giá trị tài sản công, phù hợp với quy hoạch, nhu cầu phát triển đô thị, du lịch và lợi ích lâu dài của địa phương. Đồng thời, tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân; đẩy nhanh chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, tài liệu, phục vụ công tác quản lý và giải quyết các vụ việc phát sinh.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật, thống nhất số liệu, cụ thể hóa các nội dung trao đổi tại buổi làm việc thành nhiệm vụ để tập trung triển khai thực hiện; sớm ban hành kế hoạch thanh tra năm 2027 theo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm và được dư luận quan tâm như đất đai, khoáng sản, tài sản công, đầu tư công. Đối với các cuộc thanh tra còn lại trong năm 2026, nhất là chuyên đề về cơ sở nhà, đất và các dự án tồn đọng, cần khẩn trương hoàn thành, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; phấn đấu kết thúc trước ngày 15/12/2026.

Thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra, tỉnh cần rà soát, phân loại cụ thể từng nội dung đã thực hiện và chưa thực hiện và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và phương án xử lý. Những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương phải tập trung giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật cần kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ; lập danh mục đầy đủ các kết luận, kiến nghị chưa hoàn thành, báo cáo Thanh tra Chính phủ theo yêu cầu.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cần nâng cao chất lượng phân loại, xử lý đơn thư, xác định đúng bản chất vụ việc; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, chuẩn bị kỹ nội dung tiếp công dân, chú trọng đối thoại, lắng nghe và giải quyết vụ việc khách quan, thấu tình, đạt lý, hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp.

Đề nghị tỉnh tập trung xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất dôi dư, phấn đấu trong năm 2026 không còn cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý; quan tâm triển khai Quyết định số 47/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chú trọng lượng hóa kết quả và nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện công tác số hóa hồ sơ, tài liệu, tỉnh cần tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng dữ liệu. Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.