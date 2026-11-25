Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, phát biểu tại cuộc làm việc.

Từ ngày 1/1 đến 31/10/2026, Thanh tra tỉnh triển khai 39 cuộc thanh tra, gồm 33 cuộc theo kế hoạch, 6 cuộc đột xuất; trong đó, 3 cuộc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đã ban hành 32 kết luận thanh tra đối với 357 cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế trên 11 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 5 tỷ đồng và xử lý bằng các hình thức khác trên 5,9 tỷ đồng.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai hiệu quả, chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ xa, gắn với phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. Trong 10 tháng năm 2026, cơ quan Công an thụ lý, điều tra 3 vụ án với 6 bị can, đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố cả 3 vụ, thu hồi toàn bộ số tiền, tài sản tham nhũng trên 183 triệu đồng. Tòa án nhân dân hai cấp giải quyết, xét xử 6 vụ án với 12 bị cáo, tổng thiệt hại hơn 1,8 tỷ đồng, đã thu hồi trên 1 tỷ đồng, đạt 56%.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Sơn La phát biểu tại cuộc làm việc.

Các kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng trụ sở, cơ sở nhà, đất, nhất là nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài và việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Đại điện Thanh tra Chính phủ phát biểu tại cuộc làm việc.

Từ ngày 1/1 đến 31/10/2026, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đã tiếp 1.750 lượt với 2.022 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 1.717 vụ việc; trong đó, có 11 đoàn đông người. Các cơ quan đã tiếp nhận, xử lý 3.068 đơn, trong đó có 2.851 đơn đủ điều kiện xử lý. Công tác phối hợp với Thanh tra Chính phủ trong số hóa hồ sơ, tài liệu được triển khai hiệu quả, bảo đảm tiến độ.

Tỉnh Sơn La kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các kết luận thanh tra tồn đọng kéo dài, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản do thay đổi quy định pháp luật; bổ sung chế tài xử lý đối tượng chậm thực hiện kết luận thanh tra; hoàn thiện quy chế phối hợp giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Đồng thời, kiến nghị Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan hướng dẫn thống nhất việc xác định độ mật, quản lý, lưu trữ, giải mật báo cáo kết quả thanh tra; hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, đôn đốc, xử lý vướng mắc sau thanh tra và tiếp nhận, kế thừa hồ sơ theo dõi sau thanh tra khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Luật Thanh tra năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, đề nghị tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2027 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, được nhân dân quan tâm; hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2026; rà soát, đề xuất phương án xử lý các kết luận, kiến nghị thanh tra chưa thực hiện. Giải quyết kịp thời, đúng quy định các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để tồn đọng, kéo dài, phát sinh khiếu kiện vượt cấp, hình thành điểm nóng. Tăng cường phối hợp với Thanh tra Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng số hóa hồ sơ. Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn công tác sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Đoàn công tác đã giúp tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, chủ động khắc phục những hạn chế, tồn tại, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.