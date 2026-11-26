Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Từ ngày 1/1 đến 31/10/2026, toàn tỉnh triển khai 21 cuộc thanh tra, trong đó có 18 cuộc theo kế hoạch và 3 cuộc đột xuất. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm kinh tế hơn 11,6 tỷ đồng; kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước hơn 9 tỷ đồng. Đối với việc thực hiện các kết luận thanh tra, từ năm 2004 đến tháng 10/2026, toàn tỉnh đã ban hành 1.981 kết luận; trong đó 1.914 kết luận đã thực hiện xong, còn 67 kết luận đang tiếp tục thực hiện.

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc tại tỉnh Lai Châu.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm. Trong kỳ báo cáo, tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện hơn 9,7 tỷ đồng; thu hồi bằng biện pháp tư pháp hơn 7,3 tỷ đồng, đạt 76%.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn tỉnh đã tiếp trên 600 lượt người; tiếp nhận và xử lý đơn đạt 100%. Đáng chú ý, trên địa bàn không phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp mới; đoàn đông người phát sinh trong năm đều được giải quyết ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng hoặc khiếu kiện đông người vượt cấp lên Trung ương. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu ngành Thanh tra. Đến nay, đã số hóa 1.693/1.703 hồ sơ, đạt khoảng 99,4%.

Đồng chí Lê Tuấn Anh - Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo các nội dung liên quan tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, tỉnh kiến nghị Thanh tra Chính phủ hướng dẫn cơ chế xử lý đối với 9 kết luận thanh tra còn khó khăn, vướng mắc kéo dài; tiếp tục hướng dẫn về kiểm soát xung đột lợi ích, chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập; đồng thời hỗ trợ hoàn thiện quy trình số hóa, chuẩn hóa dữ liệu và tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ một số nội dung tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan đã trao đổi, làm rõ những nội dung Đoàn công tác quan tâm, tập trung vào công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy điện...

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Các thành viên Đoàn công tác cũng phân tích, làm rõ những kiến nghị, đề xuất của tỉnh; đồng thời trao đổi, gợi mở một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thành viên đoàn công tác tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn, giao cơ quan chuyên môn tham mưu hoàn thiện báo cáo theo quy định. Rà soát lại các nội dung đã, đang và chưa thực hiện, xác định nguyên nhân, cơ chế thực hiện, đề xuất kiến nghị các cấp để tháo gỡ khó khăn, đạt hiệu quả cao hơn thời gian tới.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng đoàn công tác ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan tham mưu cho tỉnh. Đồng thời đánh giá cao các ý kiến phát biểu trách nhiệm, sâu sát các vấn đề diễn ra tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng đoàn công tác phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị, UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2027 có trọng tâm, tránh chồng chéo; khẩn trương ban hành các kết luận thanh tra năm 2026, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra còn tồn đọng. Đồng thời, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định; tập trung xử lý nhà, đất dôi dư. Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cần chấn chỉnh những địa phương thực hiện chưa tốt, đưa hoạt động tiếp công dân vào nền nếp, nâng cao hiệu quả giải quyết ngay từ cơ sở.