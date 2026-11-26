Đảng bộ Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI) - Thanh tra Chính phủ, vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm tới.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2026, Cục VI đã tham mưu, trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ban hành 8 kết luận thanh tra đúng thời hạn, tiến độ; đồng thời cử 38 lượt công chức tham gia các đoàn thanh tra do đơn vị khác chủ trì.

Quang cảnh hội nghị.

Nhiều cuộc thanh tra có tính chất phức tạp, dư luận quan tâm đã được kết luận dứt điểm như thanh tra việc chấp hành pháp luật trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; hoạt động ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội; hoạt động kinh doanh vàng tại các doanh nghiệp lớn; dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; quản lý vốn, tài sản nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tiếp nhận, phân loại 42 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo thẩm quyền; tham mưu khoảng 390 văn bản góp ý xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bước sang năm 2027, Cục VI xác định tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, trong đó chú trọng kiểm soát tiến độ, chất lượng các cuộc thanh tra đang triển khai tại SCIC và Tổng công ty Bảo hiểm PVI. Đồng thời, đơn vị tập trung thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất và nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền theo chỉ đạo.

Đảng ủy Cục VI cũng xác định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, khắc phục những hạn chế trong quản lý cán bộ, đảng viên. Đơn vị chú trọng khắc phục tâm lý e ngại, né tránh trách nhiệm, khuyến khích cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trên cơ sở tuân thủ pháp luật.

Ông Lê Xuân Chương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục VI nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ năm 2027 với nhiều áp lực mới. Do đó, từng cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc từ những tồn tại đã được chỉ ra, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao phó.