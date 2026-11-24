CEO cùng nhiều doanh nghiệp bất động sản vào danh sách thanh tra 2027.

Theo Kế hoạch thanh tra năm 2027 do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn ký ban hành, Thanh tra Chính phủ dự kiến thực hiện 108 cuộc thanh tra, gồm 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư xây dựng, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) nằm trong danh sách thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn. Cuộc thanh tra dự kiến được công bố trong quý II/2027, với thời kỳ thanh tra từ năm 2016 đến thời điểm tiến hành.

Cùng lĩnh vực, Công ty CP Tập đoàn C.E.O (CEO Group) và Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền cũng thuộc diện thanh tra. Nội dung tập trung vào việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do hai doanh nghiệp làm nhà đầu tư hoặc chủ đầu tư. Thời kỳ thanh tra dự kiến từ năm 2021 đến năm 2026, triển khai trong quý III-IV/2027.

Tại khu vực miền Trung, Công ty CP Đầu tư Reconstituted, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Long Giang Land, dự kiến được thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai Dự án Rivera Park Mũi Né tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Một số doanh nghiệp và dự án khác cũng được đưa vào kế hoạch. Trong đó, Công ty CP Xi măng Thanh Sơn nằm trong diện thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai khi thực hiện Dự án Nhà máy xi măng Thanh Sơn tại xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Cuộc thanh tra dự kiến công bố trong quý III/2027, với thời kỳ thanh tra từ năm 2007 đến thời điểm tiến hành.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng, thuộc Tập đoàn Hoành Sơn, cũng nằm trong kế hoạch thanh tra. Nội dung liên quan đến việc chấp hành pháp luật trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và thu hồi đất tại Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài ra, kế hoạch còn đề cập đến một số cuộc thanh tra trong lĩnh vực khai khoáng, vật liệu xây dựng và các dự án khu đô thị, khu nhà ở tại Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc triển khai kế hoạch thanh tra năm 2027 hướng đến chủ động nắm tình hình, thu thập thông tin, phân tích và đánh giá rủi ro để phòng ngừa, cảnh báo, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong hoạt động quản lý và sản xuất, kinh doanh.

Không phải tất cả các cuộc thanh tra trong kế hoạch đều mặc nhiên được triển khai. Việc tiến hành thanh tra sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả nắm tình hình, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc trường hợp cần thanh tra theo quy định pháp luật. Đối với những nội dung chưa đủ căn cứ hoặc chưa cần thiết thanh tra, các đơn vị liên quan có trách nhiệm xem xét biện pháp cảnh báo, nhắc nhở, kiến nghị chấn chỉnh và khắc phục phù hợp.