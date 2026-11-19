Thanh tra Chính phủ vừa có quyết định về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2027. Thanh tra Chính phủ dự kiến triển khai 108 cuộc thanh tra trong năm 2027, trong đó có 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Theo Kế hoạch thanh tra năm 2027, Thanh tra Chính phủ xác định mục tiêu chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, cảnh báo và kiểm soát rủi ro; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quản lý Nhà nước.

Qua thanh tra, cơ quan này sẽ xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời kiến nghị hoàn thiện những chính sách, quy định còn bất cập, sơ hở.

Trong danh sách 59 cuộc thanh tra chính thức năm 2027, nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực năng lượng, xi măng và lương thực nằm trong diện thanh tra.

Cụ thể, tại Thanh Hóa, Thanh tra Chính phủ dự kiến thanh tra Công ty CP Xi măng Thanh Sơn về việc chấp hành các quy định pháp luật trong đầu tư, xây dựng và đất đai khi thực hiện Dự án Nhà máy xi măng Thanh Sơn tại xã Ngọc Lặc. Thời kỳ thanh tra từ khi triển khai dự án năm 2007 đến thời điểm thanh tra.

Một cuộc thanh tra khác tập trung vào Công ty CP Xi măng VICEM Hoàng Mai, Công ty CP Xi măng VICEM Bỉm Sơn và các cơ quan, tổ chức liên quan. Nội dung thanh tra là việc chấp hành pháp luật trong quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản, nguyên liệu phục vụ sản xuất xi măng. Thời kỳ thanh tra từ năm 2022 đến năm 2026.

Trong lĩnh vực điện lực, Thanh tra Chính phủ dự kiến thanh tra Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) và một số đơn vị thành viên về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Thời kỳ thanh tra từ năm 2023 đến năm 2026.

Thanh tra Chính phủ đưa EVNGENCO 1 vào diện thanh tra năm 2027. Ảnh: VGP.

Cùng nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư trong lĩnh vực điện lực, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) và một số đơn vị thành viên cũng thuộc diện thanh tra, với thời kỳ từ năm 2023 đến năm 2026.

Đối với Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và một số đơn vị thành viên, nội dung thanh tra tập trung vào việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và tình hình tài chính. Thời kỳ thanh tra từ năm 2022 đến năm 2026.

Trong lĩnh vực lương thực, Thanh tra Chính phủ dự kiến thanh tra Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1), Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) và một số doanh nghiệp thành viên về công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng và khai thác hệ thống kho, nhà xưởng, cơ sở nhà, đất và tài sản phục vụ sản xuất, kinh doanh. Thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến năm 2026.

Các cuộc thanh tra nêu trên lần lượt do Cục II, Cục VII, Cục IX và Cục IV thuộc Thanh tra Chính phủ thực hiện theo phân công.