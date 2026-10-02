Thanh tra Chính phủ: Dự án Lọc dầu Dung Quất không đủ điều kiện miễn tiền thuê đất

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra về việc phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý tại tỉnh Quảng Ngãi.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất không đủ điều kiện miễn tiền thuê đất

Kết luận thanh tra chỉ ra một số tồn tại trong việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với các cơ sở nhà, đất tại tỉnh Quảng Ngãi.

Đáng chú ý là trường hợp dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất (dự án điều chỉnh) do Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn thực hiện.

Thanh tra Chính phủ: Dự án Dung Quất không đủ điều kiện miễn tiền thuê đất.

Ngày 30/6/2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 547/QĐ-UBND về việc miễn tiền thuê đất cho Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn đối với diện tích 367.969 m² để thực hiện dự án tại khu vực Bình Thuận và Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian miễn tiền thuê đất được xác định từ ngày ban hành quyết định cho thuê đất đến ngày 1/3/2047.

Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ xác định dự án không đủ điều kiện miễn tiền thuê đất theo quy định tại khoản 11 Điều 38 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP.

Như vậy, quyết định miễn tiền thuê đất của UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với diện tích đất nói trên được xác định là chưa phù hợp với điều kiện miễn theo quy định mà cơ quan thanh tra viện dẫn.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi rà soát, xử lý việc miễn tiền thuê đất không đúng quy định, bảo đảm thu đúng, thu đủ và không để thất thoát ngân sách nhà nước.

Không chỉ dự án Dung Quất, kết luận thanh tra còn ghi nhận một trường hợp khác liên quan đến miễn, giảm tiền thuê nhà.

Cụ thể, năm 2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định miễn, giảm 454,5 triệu đồng tiền thuê nhà cho Công ty Phát hành sách và Văn hóa tổng hợp Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ xác định doanh nghiệp này không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và có phương án thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 454,5 triệu đồng đã miễn, giảm không đúng quy định.

Hàng loạt tồn tại trong quản lý nhà, đất công

Ngoài hai trường hợp trên, kết luận thanh tra cho thấy công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công tại Quảng Ngãi còn nhiều tồn tại.

Tổng cộng có 5.090 cơ sở nhà, đất được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý, với tổng diện tích đất hơn 85,37 triệu m². Trong đó, phần lớn cơ sở được giữ lại tiếp tục sử dụng, bên cạnh các phương án điều chuyển, thu hồi, bán tài sản trên đất hoặc chuyển giao cho địa phương quản lý.

Tại 12 cơ quan, tổ chức, đơn vị được thanh tra trực tiếp, có 27 cơ sở nhà, đất bỏ trống. Một số cơ sở đã được phê duyệt phương án thu hồi, điều chuyển hoặc đấu giá nhưng chậm hoàn tất thủ tục, chậm đưa vào khai thác, sử dụng.

Công tác cho thuê đất công ích tại một số xã cũng chưa chặt chẽ. Có trường hợp thiếu quyết định cho thuê, không bàn giao đất trên thực địa, hợp đồng thiếu thông tin về tiền thuê đất hoặc không xử lý kịp thời khi hết thời hạn thuê.

Đáng chú ý, Ban Quản lý các cảng cá còn 7,527 tỷ đồng tiền thuê đất chưa nộp vào ngân sách, cùng 972,5 triệu đồng tiền phạt chậm nộp, tính từ năm 2017 đến thời điểm thanh tra.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức rà soát, hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất; xử lý dứt điểm các cơ sở bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả, đồng thời xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến những tồn tại, vi phạm được nêu trong kết luận.