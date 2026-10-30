Thanh tra Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp kịp thời phản ánh những khó khăn về pháp luật môi trường

Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với một số cơ sở sản xuất thép tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I và Phú Mỹ II, Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng thanh tra gồm 5 doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam VNSTEEL; Công ty Cổ phần Thép POSCO YAMATO VINA; Công ty TNHH Thép Vina Kyoei; Công ty Cổ phần Thép Pomina 2; Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất; việc thực hiện các quy định của giấy phép môi trường đối với hoạt động thu gom, xử lý nước thải, khí thải.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/10/2026. Trường hợp cần thiết, có thể xem xét những nội dung liên quan đến trước hoặc sau thời kỳ thanh tra nêu trên. Thời hạn thanh tra là 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định, không tính ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định.

Công ty Cổ phần Thép POSCO YAMATO VINA là một trong 5 doanh nghiệp có tên trong Quyết định thanh tra. Ảnh: P.Y.V.

Theo Cục trưởng Cục VIII Lê Vũ Tuấn Anh, cuộc thanh tra được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2490/VPCP-NN ngày 9/6/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Cuộc thanh tra nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, qua đó giúp người đứng đầu doanh nghiệp nhận diện rõ thực trạng chấp hành pháp luật tại đơn vị.

Bên cạnh đó, quá trình thanh tra sẽ xem xét, đánh giá những bất cập, vướng mắc trong các quy định pháp luật về môi trường để phục vụ công tác quản lý nhà nước. Cục trưởng Lê Vũ Tuấn Anh đề nghị các doanh nghiệp kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để đoàn thanh tra ghi nhận, xem xét. Đối với những nội dung được xác định có bất cập, cần thiết phải điều chỉnh, đoàn thanh tra sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Đối với đoàn thanh tra, Cục trưởng Lê Vũ Tuấn Anh yêu cầu thực hiện đúng phạm vi, nội dung và thời hạn theo quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt; bảo đảm tính trung thực, chính xác, khách quan trong việc thu thập, đánh giá tài liệu, số liệu và đưa ra nhận định, nhận xét.

Trưởng đoàn và các thành viên đoàn thanh tra phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; nghiêm cấm hành vi vòi vĩnh, gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với đối tượng thanh tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan; không được cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Đối với 5 doanh nghiệp là đối tượng thanh tra và các đơn vị có liên quan, Cục trưởng Lê Vũ Tuấn Anh đề nghị cung cấp đầy đủ, chính xác hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra. Các doanh nghiệp cần cử người có trách nhiệm, nắm vững nội dung công việc liên quan để phối hợp thường xuyên với đoàn thanh tra, tham gia các hoạt động kiểm tra thực tế tại hiện trường và bổ sung tài liệu khi được yêu cầu.

Cục trưởng Lê Vũ Tuấn Anh cũng đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp kịp thời chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Những hành vi gây khó khăn, vòi vĩnh, nhũng nhiễu hoặc vi phạm pháp luật của thành viên đoàn thanh tra cần được phản ánh kịp thời đến người ra quyết định thanh tra, đoàn giám sát và Cục trưởng Cục VIII để xem xét, xử lý theo quy định.