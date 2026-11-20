Tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; Thanh tra thành phố.

Đồng chí Đào Quang Khải dự và chủ trì tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống cơ quan thanh tra đã có những thay đổi căn bản theo hướng giảm đầu mối, tập trung nguồn lực và chuyên môn hóa hoạt động. Theo mô hình mới, Thanh tra Chính phủ được tổ chức thành 22 cục, vụ, đơn vị, gồm 20 đơn vị hành chính và 2 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm từ 5 xuống còn 2 đơn vị sự nghiệp. Tại địa phương, đã kết thúc hoạt động của 1.001 Thanh tra sở và 694 Thanh tra huyện; sau sắp xếp còn 34 cơ quan Thanh tra tỉnh, thành phố.

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, quá trình sắp xếp bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan thanh tra. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, khó khăn trong quá trình vận hành mô hình mới. Đáng chú ý là việc phân định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giữa cơ quan thanh tra với cơ quan quản lý chuyên ngành ở một số lĩnh vực còn chưa thật sự rõ ràng; công tác phối hợp, cung cấp thông tin có nơi chưa kịp thời; nhân lực chuyên môn sâu, cơ sở vật chất và hạ tầng dữ liệu chưa đồng đều. Một số cuộc thanh tra còn kéo dài ở khâu hoàn thiện kết luận; việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra và xử lý các vụ việc tồn đọng vẫn gặp khó khăn.

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn, Thanh tra Chính phủ xác định tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ quan thanh tra theo hướng thống nhất, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trọng tâm là rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, bảo đảm không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ; đổi mới cơ chế chỉ đạo, điều hành và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nhất là các lĩnh vực tài chính, đầu tư, đất đai, xây dựng, công nghệ và dữ liệu. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ nghiệp vụ, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức hoạt động thanh tra.

Đối với thành phố Bắc Ninh, mô hình Thanh tra thành phố được hình thành trên cơ sở sáp nhập Thanh tra hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang (cũ) và Thanh tra 22 sở, ngành. Tổ chức hiện có lãnh đạo Thanh tra, Văn phòng và 11 phòng nghiệp vụ; biên chế được giao 184 người, gồm 167 công chức và 17 lao động hợp đồng, hiện có 173 người.

Việc tập trung đầu mối cơ bản đạt mục tiêu tinh gọn tổ chức, thống nhất chỉ đạo, điều hành, hạn chế chồng chéo trong hoạt động thanh tra. Mô hình mới tạo điều kiện tập trung nguồn lực, nâng cao tính chủ động trong xây dựng kế hoạch thanh tra trên phạm vi toàn thành phố; tăng cường kiểm soát chất lượng kết luận thanh tra và trách nhiệm thực hiện kết luận; nâng cao hiệu quả xử lý các vấn đề liên ngành, liên lĩnh vực.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng phát sinh những khó khăn. Thanh tra thành phố phải đảm nhiệm phạm vi nhiệm vụ rộng, bao quát nhiều ngành, lĩnh vực và 99 xã, phường, trong khi biên chế, điều kiện làm việc chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Đội ngũ cán bộ được hình thành từ nhiều cơ quan, đơn vị nên kinh nghiệm, kỹ năng chưa đồng đều; còn thiếu nhân lực chuyên sâu trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính, ngân sách, tài sản công và giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp. Việc nắm tình hình trực tiếp từ cơ sở, phối hợp cung cấp hồ sơ, xác minh, xử lý vụ việc và chuyển đổi số cũng còn những hạn chế nhất định.

Thanh tra thành phố Bắc Ninh đề xuất tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật, rà soát định mức biên chế và cơ cấu vị trí việc làm phù hợp với khối lượng nhiệm vụ; ban hành hướng dẫn thống nhất về cơ chế phối hợp giữa cơ quan thanh tra với các sở, ngành và UBND cấp xã. Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu, tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Thanh tra theo hướng liên thông, đồng bộ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tiến Đạt đánh giá cao các ý kiến phát biểu đã phản ánh sát thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khả thi, thiết thực. Thanh tra Chính phủ nghiêm túc tiếp thu để hoàn thiện báo cáo và tổ chức triển khai trong thời gian tới.

Để tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đối với các cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng và thanh tra nhà nước, đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị toàn ngành quán triệt và tập trung giữ ổn định mô hình tổ chức hiện hành, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức thanh tra hai cấp. Trọng tâm là kiện toàn tổ chức, cơ chế vận hành phù hợp chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và đặc thù từng cấp; bảo đảm tinh gọn, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; không bỏ trống trên lĩnh vực, địa bàn và trách nhiệm quản lý.

Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, tăng cường vai trò định hướng, điều phối của Thanh tra Chính phủ, đồng thời phát huy tính chủ động của địa phương.

Hoàn thiện thể chế, quy chế phối hợp và xử lý dứt điểm những nhiệm vụ giao thoa. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và quy chế liên quan để bảo đảm thống nhất, đồng bộ, rõ thẩm quyền, rõ thẩm quyền quyết định, chủ thể lãnh đạo trực tiếp, chủ thể hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm phối hợp.

Tiếp tục tinh gọn tổ chức, sử dụng hiệu quả nguồn lực, đổi mới công tác cán bộ. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, khối lượng và mức độ phức tạp của công việc, đặc điểm địa bàn để bố trí biên chế, nhân lực phù hợp; không làm tăng tổng biên chế, không hình thành tầng nấc trung gian không cần thiết.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện chế độ thông tin, báo cáo và quản trị dữ liệu. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành thống nhất, đồng bộ, kết nối từ Trung ương đến cơ sở; phân định rõ trách nhiệm xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác, kết nối và chia sẻ dữ liệu; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thanh tra với cơ quan kiểm tra của Đảng, Ban Nội chính và các cơ quan liên quan; kịp thời trao đổi, chuyển giao thông tin, tài liệu, bảo đảm xử lý vụ việc đúng chức năng, thẩm quyền và quy trình. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong hoạt động thanh tra; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiểm soát xung đột lợi ích và đề cao trách nhiệm giải trình. Kiên quyết khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín, nể nang, né tránh; phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và người đứng đầu.