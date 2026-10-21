Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an về 5.107 vụ vi phạm IUU tại Cà Mau

Lực lượng chức năng kiểm tra niêm phong thiết bị giám sát hành trình VMS trên tàu cá trước khi xuất bến tại Cà Mau (ảnh internet).

Ngày 20/10/2026, Thanh tra Chính phủ công khai kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Cà Mau trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo đó, Kết luận thanh tra số 569/KL-TTCP được Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 11/8/2026. Phạm vi thanh tra tập trung vào trách nhiệm của UBND tỉnh Cà Mau và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong xử lý vi phạm hành chính, thời kỳ từ ngày 20/5/2019 đến 31/12/2025.

Thanh tra Chính phủ ghi nhận trong thời kỳ thanh tra, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành 352 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác chống IUU. Tỉnh cũng là địa phương sớm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tàu cá, trong đó có hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS). Tuy nhiên, kết quả thanh tra xác định còn nhiều tồn tại trong chỉ đạo và xử lý vi phạm.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Cà Mau và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành một số quyết định, văn bản có nội dung chưa chặt chẽ, thiếu cơ sở, trái quy định về quản lý thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Theo kết luận, từ các quy định này, cơ quan chức năng không mời chủ tàu hoặc đại diện hợp pháp của chủ tàu có thiết bị VMS mất tín hiệu kết nối từ trên 6 giờ đến 10 ngày nhưng sau đó kết nối trở lại để làm việc, xác minh vi phạm.

Hệ quả, có 5.107 vụ việc mất kết nối VMS và không báo cáo theo quy định dưới 10 ngày không được kiểm tra, xác minh, xử lý theo pháp luật và đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Thanh tra Chính phủ xác định việc này dẫn đến nguy cơ bỏ lọt hành vi vi phạm; số tiền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định được ước tính khoảng 127,67 tỉ đồng.

Kết luận cũng nêu hành vi trên có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trách nhiệm được xác định thuộc UBND tỉnh Cà Mau, Ban Chỉ đạo IUU tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với 2 nội dung. Nội dung thứ nhất liên quan việc ban hành 4 văn bản có nội dung chưa chặt chẽ, thiếu cơ sở, trái quy định, dẫn tới 5.107 vụ mất kết nối VMS và không báo cáo dưới 10 ngày không được kiểm tra, xác minh, xử lý và đã hết thời hiệu xử phạt.

Nội dung thứ hai liên quan trực tiếp việc 5.107 vụ nêu trên không được cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý đúng quy định, dẫn đến nguy cơ bỏ lọt hành vi vi phạm và không thu được khoản tiền xử phạt ước tính khoảng 127,67 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau làm rõ tính chất, mức độ và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ.