Thanh tra Chính phủ chuyển nhiều vụ việc liên quan đến Petimex sang cơ quan Công an

Bán 185 triệu lít xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ

Theo kết luận thanh tra, Petimex là doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 873 tỉ đồng, trong đó Nhà nước chiếm 98,6%. Công ty có 8 chi nhánh, 4 công ty con và 5 công ty liên kết, hoạt động kinh doanh xăng dầu tại nhiều tỉnh, thành.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, giai đoạn 2022-2025, hoạt động kinh doanh xăng dầu của Petimex đóng góp cho ngân sách nhà nước 7.878 tỷ đồng.

Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu do Petimex cung cấp, đoàn thanh tra phát hiện doanh nghiệp đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 2.841,8 tỷ đồng, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi này có dấu hiệu của các tội danh gồm: Tội trốn thuế theo Điều 200, Tội buôn lậu theo Điều 188 và Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 của Bộ luật Hình sự.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu tội phạm nêu trên và kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp xem xét, khởi tố, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Ngày 29/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã có thông báo gửi Thanh tra Chính phủ về việc tiếp nhận kiến nghị khởi tố.

Trụ sở Công ty Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Sau đó, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản thông báo chuyển kiến nghị khởi tố của Thanh tra Chính phủ đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để giải quyết.

Bán xăng dầu dưới giá thành trước kỳ điều hành giá, nhiều giao dịch gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng

Theo kết luận, Thanh tra Chính phủ cũng đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an liên quan đến hoạt động bán xăng dầu trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước và doanh nghiệp.

Cụ thể, trong tháng 3/2026, Petimex bán 16,268 triệu lít xăng dầu cho 14 khách hàng trái quy định trước các kỳ điều hành giá xăng dầu với giá thấp hơn giá thành, gây thiệt hại cho Petimex khoảng 58,4 tỷ đồng.

Petimex bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm theo đơn hàng ngày 6/3/2026 trái quy định và trái với Hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu ngày 2/1/2026, Biên bản ghi nhớ ngày 23/2/2026 giữa Petimex và Công ty Phúc Lâm. Số tiền thiệt hại đối với Petimex được ước tính khoảng 41,59 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ đánh giá các hành vi trên có dấu hiệu của Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu và kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xem xét, khởi tố, xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Sau đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản thông báo việc chuyển kiến nghị khởi tố của Thanh tra Chính phủ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp giải quyết.

Ngoài hai nhóm vụ việc đã chuyển hồ sơ, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự khác và đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Cụ thể, sau khi đoàn thanh tra làm việc với Petimex về đơn hàng 5,9 triệu lít dầu diesel bán cho Công ty Phúc Lâm, Tổng giám đốc Petimex và lãnh đạo Phòng Kinh doanh đã bổ sung một biên bản sửa đổi, bổ sung đề ngày 2/3/2026 được ký lùi ngày để gửi đoàn thanh tra. Thanh tra Chính phủ đánh giá hành vi này vi phạm Luật Thanh tra năm 2025 và có dấu hiệu của Tội giả mạo trong công tác quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Cùng với đó, kết luận cũng chỉ ra từ ngày 27/1/2026 đến 24/2/2026, Petimex đã bán xăng dầu cho Công ty Phúc Lâm với giá hơn giá bán được xác định t hấp hơn giá bán tại thời điểm ký xác nhận 15 đơn đặt hàng.

Petimex bán hàng tạm nhập tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài với giá thấp hơn chi phí kế toán là thực hiện không đúng theo quy chế bán hàng của Hội đồng quản trị Petimex, gây thiệt hại ước tính khoảng 322 tỷ đồng.

Doanh nghiệp còn nâng định mức nợ cho Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long tăng dần qua các năm, cho nợ không cần tài sản thế chấp và không có bảo lãnh ngân hàng là thực hiện không đúng quy định, gây thiệt hại ước tính khoảng 86,188 tỷ đồng. Ngoài ra, hội đồng quản trị Petimex ban hành chính sách bán hàng trong đó quy định khoản nợ của 2 công ty con vượt quá giá trị tài sản bảo đảm, gây thiệt hại ước tính khoảng 1,4 tỉ đồng.

Các hành vi này đều được Thanh tra Chính phủ đánh giá có dấu hiệu của Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Kết luận cũng chỉ ra những vi phạm trong việc sử dụng, kiểm định hệ thống đo mức bồn xăng dầu tự động và công tác giám sát, đối chiếu số liệu của lực lượng hải quan, có dấu hiệu của Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.