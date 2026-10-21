Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an điều tra hơn 5.100 vụ việc tàu cá mất kết nối ở Cà Mau

Theo kết luận thanh tra, tỉnh Cà Mau được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu, có bờ biển dài 310km.

Vùng biển Cà Mau tiếp giáp với ngư trường Thái Lan, Malaysia, Indonexia. Tỉnh có 3 cảng cá được Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ định là cảng cá cho tàu cá hoạt động ở vùng khơi trở ra cập cảng, 3 cảng cá có hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác. Tính đến hết năm 2025, Cà Mau có đội tàu khai thác thủy sản gồm hơn 5.170 chiếc.

Kết luận cho thấy, Cà Mau là tỉnh đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tàu cá: Lắp đặt hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS), sử dụng phần mềm liên thông kiểm soát tàu cá; sử dụng phần mềm số hóa tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Qua thanh tra cho thấy, công tác chống IUU tại tỉnh Cà Mau còn tồn tại, hạn chế, vi phạm.

Theo đó, việc ban hành quy trình về xử lý tàu cá mất kết nối VMS và không báo cáo có nội dung chưa chặt chẽ, thiếu cơ sở, trái với quy định, phát sinh nguy cơ bỏ lọt vi phạm. Công tác theo dõi, xử lý vi phạm hành chính, hồ sơ khép không đúng quy định để 5.107 vụ việc hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, dẫn đến nguy cơ bỏ lọt vi phạm, có dấu hiệu vi phạm Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 128 Điều 1 Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng). 26 vụ việc xử phạt vi phạm hành chính chưa đúng quy định.

Tàu cá hoạt động trên vùng biển ở Cà Mau.

Từ đó, Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định đối với việc ban hành 4 văn bản có nội dung chưa chặt chẽ, thiếu cơ sở, trái với quy định tại Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) dẫn tới trong thời kỳ thanh tra có 5.107 vụ việc mất kết nối VMS, không báo cáo theo quy định dưới 10 ngày và không được cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định cũng như đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc này dẫn đến có nguy cơ bỏ lọt hành vi vi phạm hành chính, không thu được tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước, ước tính hơn 127 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng kết luận UBND tỉnh Cà Mau chưa quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thanh tra, kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính về IUU theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, thanh tra, thực thi pháp luật, xử lý triệt để các vi phạm. Trong thời kỳ thanh tra, UBND tỉnh Cà Mau không tiến hành thanh tra về nội dung xử lý vi phạm hành chính về IUU.

Các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, UBND tỉnh Cà Mau không có nội dung kiểm tra về xử lý vi phạm hành chính về IUU. Riêng năm 2023 có triển khai kiểm tra nội dung này tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trước các vi phạm, Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, làm rõ tính chất, mức độ và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát các quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn tồn tại, vi phạm và 1.069 vụ việc khép hồ sơ không đúng, không đủ căn cứ để xem xét, xử lý theo quy định.