Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an 7 vụ kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu hình sự

Ngày 10/11, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu, kết luận do Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký ban hành.

Trong kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ 7 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự để kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp nhận, khởi tố điều tra theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa.

Một trong số đó là các nội dung thanh tra tại Công ty TNHH kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình (Công ty Thanh Bình) và 12 doanh nghiệp liên quan.

Theo Thanh tra Chính phủ, từ tháng 1/2024 đến 6/2026, Công ty Thanh Bình đã sử dụng gần 4.700 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào thể hiện hoạt động mua xăng, dầu của 12 công ty "ma". Tổng số lượng khoảng 2,6 tỷ lít với giá trị 42.600 tỷ đồng.

Cơ quan thanh tra đánh giá, việc này nhằm hợp thức hóa số lượng bán ra khoảng 2,8 tỷ lít, giá trị khoảng 46.000 tỷ đồng.

Qua xác minh dòng tiền, Thanh tra Chính phủ làm rõ, để thanh toán cho gần 4.700 hóa đơn đầu vào, Công ty Thanh Bình sử dụng 15 tài khoản của công ty rồi chuyển khoảng 48.100 tỷ đồng đến 23 tài khoản của 12 công ty "ma".

Số tiền tiếp đó được luân chuyển qua ba tài khoản của hai công ty trung gian đến 26 tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Sơn (Giám đốc Công ty Thanh Bình). Từ đây, ông Sơn chuyển khoản cho 114 tổ chức tổng cộng khoảng 13.070 tỷ đồng, chuyển khoản cho 1.285 cá nhân khoảng 1.800 tài khoản với số tiền khoảng 37.880 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ kết luận, vụ việc liên quan Công ty Thanh Bình có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (hàng lậu), sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ việc tương tự cũng được cơ quan thanh tra phát hiện tại Công ty TNHH Đầu tư P.A.S và 4 đơn vị trực thuộc. Từ tháng 7/2024 đến 10/2024, Công ty TNHH Đầu tư P.A.S và 4 đơn vị trực thuộc sử dụng gần 4.200 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào thể hiện mua xăng, dầu của 8 công ty "ma" với khoảng 150 triệu lít, giá trị khoảng 3.300 tỷ đồng.

Việc này để hợp thức cho số lượng xăng dầu bán ra cho 6 khách hàng doanh nghiệp và khách lẻ trên 142 triệu lít, giá trị khoảng 2.210 tỷ đồng.

Quá trình kiểm tra, xác minh tại cơ quan thuế, Thanh tra xác định 8 công ty "ma" này sử dụng hơn 3.800 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào thể hiện mua xăng dầu của 17 doanh nghiệp với giá trị khoảng 3.347 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra nêu, 25 doanh nghiệp liên quan Công ty TNHH Đầu tư P.A.S và 4 đơn vị trực thuộc đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Đồng thời, một số người đại diện theo pháp luật xác nhận là người làm thuê, nhận lương hằng tháng hoặc bị mất/giả mạo căn cước công dân, không biết gì về hoạt động của công ty.

Tiếp tục xác minh, thu thập hồ sơ mở tài khoản tại ngân hàng, Thanh tra Chính phủ phát hiện một tài khoản trong số 22 cá nhân là Phùng Thị Mỹ Duyên - kế toán Công ty P.A.S Chi nhánh TPHCM đã nhận 356 tỷ đồng.

Ngoài các đơn vị nêu trên, 5 vụ việc khác được Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an điều tra xảy ra tại các doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P; Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm; Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại PLI; Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ; Công ty cổ phần vận tải và sản xuất Long Phú.