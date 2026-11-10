Thanh tra Chính phủ chỉ rõ vi phạm trong kinh doanh xăng dầu tại Tập đoàn Dương Đông

Kho lưu trữ xăng dầu của Công ty Dương Đông (ảnh: CTDĐ).

Ngày 10/11/2026, Thanh tra Chính phủ công khai Kết luận thanh tra số 768/KL-TTCP ngày 28/10/2026 về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Dương Đông (Công ty Dương Đông).

Theo kết luận, Công ty Dương Đông được thành lập năm 2006, có vốn điều lệ 750 tỉ đồng. Doanh nghiệp có 17 công ty thành viên (công ty con) và 7 chi nhánh, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối, kinh doanh xăng dầu.

Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ xác định nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, tập trung vào hoạt động mua bán xăng dầu, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, công tác kế toán và kê khai thuế bảo vệ môi trường.

Qua kiểm tra, xác minh thực tế tại 16 kho và dữ liệu tồn kho trên phần mềm do Công ty Dương Đông cung cấp, Đoàn thanh tra xác định số tồn lũy kế cuối kỳ ngày 31/3/2026 trên phần mềm kế toán tại Văn phòng công ty thể hiện kho nguồn hàng hạch toán âm khoảng 123 triệu lít xăng dầu (âm 122.999.917 lít).

Bên cạnh đó, số liệu nhập, xuất xăng dầu được hạch toán trên báo cáo tài chính lớn hơn số liệu nhập, xuất theo bảng kê hóa đơn, tờ khai hải quan đã kê khai thuế. Trong đó, lượng nhập lớn hơn khoảng 21 triệu lít, lượng xuất lớn hơn khoảng 102 triệu lít, tổng giá trị tương đương khoảng 2.078 tỉ đồng, với giá vốn ước tính 16.900 đồng/lít.

Thanh tra Chính phủ nhận định những nội dung trên có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán, liên quan đến việc xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

Ngoài ra, từ năm 2022 đến tháng 3/2026, Công ty Dương Đông có kê khai hoạt động mua bán xăng dầu với một số doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Các doanh nghiệp được đề cập trong kết luận gồm Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình, Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm và Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp.

Trên cơ sở tài liệu thu thập, Thanh tra Chính phủ xác định các vụ việc nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về hoạt động mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa và vi phạm quy định về kế toán.

Đối với thuế bảo vệ môi trường, kết luận nêu rõ, từ năm 2022 đến tháng 3/2026, Công ty Dương Đông cùng các công ty con, chi nhánh đã kê khai không đúng đối tượng với số thuế bảo vệ môi trường khoảng 720 tỉ đồng. Trong đó, có khoảng 140 tỉ đồng không có khả năng nộp thuế cho ngân sách nhà nước.

Thanh tra Chính phủ nhận định hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về thuế bảo vệ môi trường và có dấu hiệu trốn thuế.

Đối với các nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin, hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, kiến nghị tiếp nhận, xử lý theo quy định tại Văn bản số 730/TTCP-C.XI ngày 14/10/2026.

Bên cạnh những nội dung trên, Thanh tra Chính phủ còn xác định một số hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính.

Trong đó, các khoản vay với lãi suất thấp giữa Công ty Dương Đông, các công ty con và tổ chức, cá nhân liên quan; các khoản công ty trả nợ thay, ứng vốn cho công ty con là những giao dịch liên kết có tổng giá trị khoảng 860 tỉ đồng.

Theo kết luận, các giao dịch này dẫn đến doanh thu tài chính kê khai thiếu khoảng 243,058 tỉ đồng, tương ứng số thuế thu nhập doanh nghiệp thiếu khoảng 48,612 tỉ đồng. Thanh tra Chính phủ đã lập biên bản và chuyển hồ sơ đến Cục Thuế, Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo quy định.

Về quản lý hàng tồn kho, qua phân tích bảng kê của Công ty Dương Đông, Thanh tra Chính phủ xác định có 15/19 đơn vị có lượng xăng tồn kho theo ngày trong tháng 3/2026 vượt quá 150%, có trường hợp trên 500% so với lượng tồn kho trung bình của ba tháng liền kề trước đó. Số ngày có dấu hiệu vi phạm dao động từ 5 đến 31 ngày trong tháng.

Đối với việc duy trì mức dự trữ xăng dầu, từ năm 2022 đến tháng 3/2026, trong 51 tháng được xem xét, Công ty Dương Đông có một hoặc nhiều ngày trong từng tháng duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định đối với xăng RON 95-III và dầu Diesel.

Các hành vi có dấu hiệu vi phạm về hàng tồn kho và dự trữ xăng dầu đã được Thanh tra Chính phủ lập biên bản, chuyển hồ sơ đến Bộ Công Thương xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Kết luận còn đề cập những hạn chế, bất cập trong việc trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Do chưa thống nhất cách tính sản lượng “thực tế tiêu thụ” và “tiêu thụ tại thị trường nội địa”, trong năm 2022, năm 2023 và quý I/2026, Công ty Dương Đông đã thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá thấp hơn khoảng 5,4 tỉ đồng và chi sử dụng quỹ cao hơn khoảng 71,7 tỉ đồng so với thực tế tính theo quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời rà soát, hoàn thiện những quy định còn hạn chế, bất cập liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận thông tin, hồ sơ vụ việc và thông báo kết quả giải quyết bằng văn bản để cơ quan thanh tra theo dõi, tổng hợp.

Bộ Tài chính được kiến nghị chỉ đạo Cục Thuế xem xét, xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính liên quan đến kê khai thuế trong giao dịch liên kết. Bộ Công Thương được kiến nghị xem xét, xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm về hàng tồn kho và duy trì mức dự trữ xăng dầu.

Đối với Công ty Dương Đông, Thanh tra Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế, chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra và tuân thủ các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu, thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo kết luận, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Công ty Dương Đông có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền, kèm tài liệu chứng minh, đến Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/12/2026 để theo dõi, đôn đốc và kiểm tra.