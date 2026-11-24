Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 4454/TB-TTCP ngày 24/11/2026 về kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2023 (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh).

Theo kết luận, công tác tổ chức triển khai pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại địa phương còn nhiều hạn chế. Trong giai đoạn 2016-2020, có 7/11 cơ quan ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng thiếu một số năm. Từ năm 2016 đến năm 2023, cũng có 7/11 cơ quan ban hành kế hoạch hằng năm chậm so với quy định.

Đáng chú ý, giai đoạn 2016-2019, có 5/11 cơ quan không có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng một số năm. Sở Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo trong giai đoạn 2017-2020 nhưng nội dung và bố cục đều giống nhau.

Trong công tác phòng ngừa tham nhũng, Thanh tra Chính phủ phát hiện UBND tỉnh chưa ban hành, công khai đầy đủ định mức xây dựng đối với các công việc chuyên ngành, đặc thù của địa phương. Một số năm, đơn giá xây dựng công trình chưa được ban hành hoặc đã ban hành nhưng không công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều thiếu sót trong phòng, chống tham nhũng tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Địa phương cũng chưa ban hành, công khai đầy đủ danh mục, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền. Các sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải và UBND thị xã Phú Mỹ chưa xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định.

Nhiều thiếu sót trong công khai ngân sách, quy hoạch

Một trong những nội dung được Thanh tra Chính phủ chỉ ra là việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được thực hiện đầy đủ.

Cụ thể, UBND tỉnh, UBND thị xã Phú Mỹ, UBND TP Vũng Tàu cùng nhiều sở, ngành như Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh chưa công khai đầy đủ các nội dung về dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách hằng năm theo quy định.

Việc phân bổ kinh phí cho các đơn vị trực thuộc cũng chưa được thực hiện đầy đủ ngay từ đầu năm. Tình trạng này khiến một số đơn vị không chủ động được kinh phí hoạt động, làm giảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, thậm chí có trường hợp phải hoàn trả ngân sách cấp trên.

Trong lĩnh vực đất đai, việc công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và cập nhật kế hoạch sử dụng đất của TP Vũng Tàu chậm 57 ngày. Việc công khai kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện tại Châu Đức, Phú Mỹ và TP Vũng Tàu cũng còn chậm.

Đáng chú ý, giai đoạn 2016-2019, TP Vũng Tàu không thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 theo yêu cầu. Do đó, địa phương không có cơ sở để công bố, công khai quy hoạch phân khu và triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Tại thị xã Phú Mỹ, có 6/10 đồ án quy hoạch chưa thực hiện đầy đủ việc công bố, công khai. Hình thức công khai như tổ chức hội nghị công bố quy hoạch, lắp dựng pano công bố quy hoạch cũng chưa được thực hiện theo quy định.

17 kiến nghị thanh tra và 44 kiến nghị kiểm toán chưa hoàn thành

Về việc thực hiện các kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán, Thanh tra Chính phủ cho biết trong giai đoạn 2016-2023, các cơ quan thanh tra của Trung ương đã ban hành 8 kết luận thanh tra; Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán ngân sách các năm 2016-2022.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới ban hành 1/8 kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra. 7 kết luận còn lại chưa được ban hành kế hoạch thực hiện, chưa đúng quy định về việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra.

Đối với các kiến nghị tại 4 kết luận của Thanh tra Chính phủ và 1 kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng, tổng cộng có 55 kiến nghị. Đến thời điểm thanh tra, các đơn vị đã thực hiện 38 kiến nghị, còn 17 kiến nghị đang tiếp tục triển khai.

Đối với Kiểm toán Nhà nước, trong tổng số 750 kiến nghị tại các báo cáo kiểm toán ngân sách giai đoạn 2016-2022, địa phương đã thực hiện 706 kiến nghị, còn 44 kiến nghị đang thực hiện.

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, đối với các tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm đã được các cơ quan thanh tra, kiểm toán kết luận, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm điểm, phê bình, rút kinh nghiệm. Chưa có cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật theo các hình thức quy định.

Yêu cầu rà soát, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan

Về trách nhiệm hành chính, Thanh tra Chính phủ xác định những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai, tổ chức thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; UBND TP Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Từ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND Tp.HCM tổ chức khắc phục các tồn tại trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường triển khai các giải pháp phòng ngừa, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng.

Đồng thời, UBND Tp.HCM cần tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán và kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là UBND Tp.HCM) rà soát, làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân liên quan đến các hạn chế, tồn tại, khuyết điểm được chỉ ra.

Trên cơ sở kết quả rà soát, nếu có đủ căn cứ, cơ sở theo quy định, tổ chức xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm theo pháp luật. Kết quả thực hiện kết luận thanh tra phải được báo cáo Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.