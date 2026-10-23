Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm tại Petimex, chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang công an

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra số 709/KL-TTCP ngày 2/10/2026 về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, gọi tắt là Petimex.

Cuộc thanh tra được tiến hành từ ngày 23/4 đến 1/6/2026 tại Petimex và một số cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo kết luận, Petimex có vốn điều lệ hơn 873,2 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 98,63%. Doanh nghiệp có hệ thống phân phối xăng dầu tại nhiều tỉnh, thành và trong giai đoạn 2022-2025 đã đóng góp cho ngân sách Nhà nước khoảng 7.878 tỷ đồng.

Công ty Dầu khí Đồng Tháp - Petimex (ảnh: Petimex).

Bán hơn 16 triệu lít xăng dầu dưới giá sàn, ước thiệt hại hơn 58 tỷ đồng

Một trong những nội dung đáng chú ý được Thanh tra Chính phủ chỉ ra liên quan đến hoạt động bán xăng dầu trong quý I/2026.

Theo kết luận, trong tháng 3/2026, Petimex đã bán khoảng 16,268 triệu lít xăng dầu từ các kỳ điều hành giá xăng dầu dưới giá sàn cho 14 khách hàng trái quy định.

Thanh tra Chính phủ ước tính số tiền thiệt hại đối với Petimex khoảng 58,433 tỷ đồng.

Trong đó, việc bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm được xác định gây thiệt hại ước khoảng 41,59 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ cho rằng vụ việc có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ, tài liệu liên quan đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xem xét, xử lý. Sau đó, cơ quan này thông báo chuyển kiến nghị khởi tố đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp giải quyết theo thẩm quyền.

Thanh tra Chính phủ cũng xác định Petimex đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, tương đương khoảng 2.841,8 tỷ đồng, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo kết luận, vụ việc có dấu hiệu của các tội Trốn thuế theo Điều 200 và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ, tài liệu liên quan cũng đã được Thanh tra Chính phủ chuyển đến cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định.

Tiếp tục làm rõ hàng loạt vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự

Ngoài hai nội dung trên, đoàn thanh tra còn yêu cầu tiếp tục thu thập, phân tích tài liệu đối với nhiều vụ việc khác.

Trong khoảng thời gian từ ngày 27/1 đến 24/2/2026, Petimex bị xác định bán xăng dầu cho Công ty Phúc Lâm với giá thấp hơn giá bán được xác định tại thời điểm ký xác nhận 15 đơn đặt hàng.

Thanh tra Chính phủ ước tính việc này gây thiệt hại cho Petimex khoảng 2,3 tỷ đồng và có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đáng chú ý, sau khi đoàn thanh tra làm việc với Petimex về đơn hàng ngày 6/3/2026 liên quan 5,9 triệu lít dầu diesel bán cho Công ty Phúc Lâm, Tổng giám đốc Petimex và lãnh đạo phòng kinh doanh đã bổ sung một “biên bản sửa đổi bổ sung ngày 2/3/2026” ký lùi ngày để gửi đoàn thanh tra.

Theo kết luận, hành vi này có dấu hiệu của tội Giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Bán hàng tạm nhập tái xuất, ước thiệt hại khoảng 322 tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ còn phát hiện Petimex bán hàng tạm nhập tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài với mức giá thấp hơn chi phí kế toán và các khoản liên quan.

Qua phân tích tài liệu, đoàn thanh tra ước tính việc này gây thiệt hại khoảng 322 tỷ đồng cho Petimex.

Vụ việc được đánh giá có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Một nội dung khác liên quan đến việc nâng hạn mức nợ cho Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long nhưng không có tài sản thế chấp và bảo lãnh ngân hàng.

Thanh tra Chính phủ ước tính số tiền thiệt hại cho Petimex khoảng 86,188 tỷ đồng và nhận định có dấu hiệu vi phạm Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, việc Hội đồng quản trị Petimex ban hành chính sách bán hàng, quy định hạn mức nợ đối với hai công ty con vượt quá giá trị tài sản bảo đảm được xác định gây thiệt hại ước khoảng 1,408 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra cũng đề cập việc Petimex đầu tư, lắp đặt hệ thống đo mức, nhiệt độ và báo tràn tự động tại các bồn chứa nhưng không sử dụng để theo dõi, quản lý việc mua bán, thanh toán đối với lượng hàng nhập, xuất qua bồn.

Đơn vị lắp đặt thiết bị đo mức bồn tự động tại Tổng kho Phước Khánh và Tổng kho Trần Quốc Toản cũng bị xác định không thực hiện kiểm định lần đầu trước khi đưa thiết bị vào sử dụng, không đúng quy định.

Thanh tra Chính phủ cho rằng các hành vi liên quan có dấu hiệu của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Sử dụng Quỹ bình ổn giá không đúng quy định

Bên cạnh những vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra một số vi phạm hành chính.

Trong tháng 3/2026, Petimex được xác định đã sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với số tiền hơn 4,279 tỷ đồng đối với 958.624 lít xăng, dầu mua của một thương nhân đầu mối khác.

Đoàn thanh tra đánh giá việc chi sử dụng Quỹ bình ổn giá trong trường hợp này không đúng quy định.

Theo kết luận, hành vi có khung tiền phạt từ 240 triệu đến 300 triệu đồng, đồng thời phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Hồ sơ được chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp để xử lý theo thẩm quyền.

Có thời điểm không bảo đảm mức dự trữ xăng dầu bắt buộc

Thanh tra Chính phủ cũng xác định trong thời gian từ ngày 1/1 đến 31/3/2026, có 28 ngày Petimex không duy trì đủ lượng xăng RON 95 tồn theo mức dự trữ lưu thông bắt buộc tối thiểu.

Hành vi này thuộc trường hợp có thể bị xử phạt từ 120 triệu đến 140 triệu đồng theo quy định được viện dẫn tại kết luận thanh tra.

Ngoài ra, tại Petimex và hai công ty con là Công ty cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp và Công ty cổ phần Nhiên liệu Tây Đô, trong tháng 3/2026 có những ngày lượng hàng tồn kho các mặt hàng xăng dầu vượt quá 150% so với lượng hàng tồn kho trung bình của ba tháng liền kề trước đó.

Có trường hợp lượng tồn kho vượt ngưỡng trên 500%. Thanh tra Chính phủ xác định hành vi này thuộc diện xử phạt hành chính và đã chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh Đồng Tháp xử lý theo thẩm quyền.

Kiến nghị Bộ Công an tiếp tục xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an và UBND tỉnh Đồng Tháp triển khai các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Bộ Công an được kiến nghị chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị khởi tố đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được nêu trong kết luận.

UBND tỉnh Đồng Tháp được đề nghị tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra, làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời xử lý các vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Petimex khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp.

Petimex phải báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra kèm tài liệu chứng minh gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 20/11/2026.