Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Thu học phí trái quy định

Theo bản công bố kết luận thanh tra, Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) ban hành quyết định quy định mức thu học phí và thực hiện thu học phí năm học 2023-2024 đối với 8 chương trình đào tạo chưa đạt kiểm định chất lượng; tiến hành thu học phí ở mức 6-7 triệu đồng/tháng đối với cử nhân, 6,75-7,5 triệu đồng/tháng đối với thạc sĩ, 11 triệu đồng/tháng đối với tiến sĩ; là trái quy định.

Trong khi đó mức thu học phí năm học 2023-2024 theo quy định tại Nghị định 97/2023, Nghị định 81/2021 chỉ là 3,12 triệu đồng/tháng đối với cử nhân, 4,68 triệu đồng/tháng đối với thạc sỹ và 7,81 triệu đồng/tháng đối với tiến sĩ.

Trường Đại học Kinh tế ban hành quyết định quy định mức thu và thực tế đã thu học phí văn bằng 2 năm học 2021-2022 các ngành kinh tế ở mức 450.000 đồng/tín chỉ, là trái quy định của Chính phủ. Cụ thể, Nghị định 81/2021 quy định mức học phí năm học 2021-2022 đối với các ngành kinh tế chỉ ở mức 360.000 đồng/tín chỉ.

Trường Đại học Giáo dục ban hành quyết định quy định mức thu và thực tế đã thu học phí văn bằng 2 các ngành đào tạo giáo viên ở mức 470.000 đồng/tín chỉ là trái quy định. Tại Nghị định 81/2021, mức học phí đối với các ngành đào tạo giáo viên ở mức 303.000-427.200 đồng/tín chỉ.

Vi phạm của Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Giáo dục là vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định 04/2021.

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Tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao

Cũng tại bản công bố kết luận thanh tra, cơ quan thanh tra chỉ rõ 6 trường (Trường Đại học Công nghệ, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Quốc tế) tuyển sinh vượt số lượng chỉ tiêu trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao hoặc vượt số lượng chỉ tiêu trình độ đại học, trình độ thạc sỹ do Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.

Đại học Quốc gia Hà Nội không lập báo cáo tài chính riêng hàng năm cho nguồn trích chuyển, không đưa vào báo cáo tổng hợp gửi Bộ Tài chính.

Giai đoạn 2021-2024, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp kinh phí trích chuyển cho 66 khoản chi, với tổng số tiền trên 138 tỷ đồng. Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt cấp kinh phí chi sai, chi trùng.

Ban Kế hoạch - Tài chính bị phát hiện không thực hiện kiểm tra, quyết toán và thu hồi trên 18 tỷ đồng còn dư tại các đơn vị, vi phạm quy định của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, trên cơ sở phương án do các đơn vị xây dựng và trình, Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt không đúng mức tự chủ tài chính của các đơn vị giai đoạn 2021-2023 và giai đoạn 2023-2025. Điều này dẫn đến giao kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021-2024 cho một số đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc sai, cao hơn so với mức quy định tạm tính trên 215 tỷ đồng.

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Quản lý đầu tư công và tài sản công còn nhiều bất cập

Một nội dung đáng chú ý khác là việc quản lý nguồn kinh phí trích chuyển tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết luận xác định đơn vị không tổ chức hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi, không lập báo cáo tài chính riêng hằng năm và không đưa nguồn kinh phí này vào báo cáo tổng hợp gửi Bộ Tài chính.

Trong giai đoạn 2021-2024, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp kinh phí trích chuyển cho 66 khoản chi với tổng số tiền hơn 138 tỷ đồng. Tuy nhiên, có những khoản chi sai mục đích, chi trùng với nhiệm vụ thường xuyên đã được ngân sách cấp.

Đối với công tác quản lý vốn đầu tư công, thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế và xây dựng Tòa nhà trung tâm khám bệnh, kỹ thuật nghiệp vụ thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược.

Ngoài những vi phạm trên, kết luận còn chỉ ra 8 trường chậm kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, với tổng doanh thu tạm tính 1.783 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2024. Một số tồn tại khác liên quan đến thành lập trường, quản lý nhân sự, tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng các quỹ cũng được yêu cầu rà soát, chấn chỉnh.

Về trách nhiệm, Thanh tra Chính phủ xác định Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, các ban chức năng, người ký quyết định và cá nhân trực tiếp tham mưu, đề xuất phải chịu trách nhiệm chung và trách nhiệm trực tiếp theo nhiệm vụ, lĩnh vực, thời kỳ.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan thực hiện đầy đủ kết luận thanh tra, xử lý vi phạm và thu hồi tiền, tài sản.