Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều dấu hiệu vi phạm kinh doanh xăng dầu tại Petimex

(Ảnh: Petimex)

Theo Kết luận thanh tra số 709/KL-TTCP ngày 2/10/2026, Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Petimex từ ngày 23/4/2026 - 24/6/2026. Kết quả thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế và dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính và thực hiện các quy định chuyên ngành.

Bán xăng dầu dưới giá thành, có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Một trong những nội dung được nêu ra là việc bán xăng dầu dưới giá thành, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo kết luận thanh tra, qua phân tích tài liệu do Petimex cung cấp, Đoàn thanh tra đánh giá trong tháng 3/2026, doanh nghiệp có hành vi bán 16,268 triệu lít xăng dầu trước các kỳ điều hành giá dưới giá thành cho 14 khách hàng. Số tiền thiệt hại cho Petimex được ước tính khoảng 58,433 tỷ đồng.

Ngoài ra, Petimex còn bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm theo đơn hàng ngày 6/3/2026 với giá thấp hơn giá thành. Vụ việc liên quan đến hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu số 05-2026/HĐNTMB-PETIMEX ngày 2/1/2026 và biên bản ghi nhớ giữa hai bên ngày 23/2/2026. Kết luận nêu số tiền thiệt hại ước tính khoảng 41,59 tỷ đồng, đồng thời xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đối với nội dung này, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xem xét, khởi tố, xử lý theo thẩm quyền. Hồ sơ được bàn giao ngày 7/8/2026.

Một vấn đề khác được nêu trong kết luận là việc kinh doanh xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Qua phân tích tài liệu, Đoàn thanh tra đánh giá Petimex đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu (tương đương khoảng 2.841,8 tỷ đồng) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Vụ việc có dấu hiệu của các tội trốn thuế, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Thanh tra Chính phủ cũng đã chuyển hồ sơ vụ việc này đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để xem xét, khởi tố, xử lý theo quy định. Theo kết luận, cơ quan điều tra đã có thông báo về việc tiếp nhận kiến nghị khởi tố và hồ sơ liên quan.

Vi phạm trong sử dụng tài sản nhà nước

Kết luận thanh tra còn nêu các vấn đề liên quan đến hoạt động bán xăng dầu, quản lý vốn và tài sản tại Petimex, trong đó có những giao dịch được đánh giá có dấu hiệu gây thất thoát, lãng phí.

Cụ thể, kết luận đề cập việc bán xăng dầu cho Công ty Phúc Lâm với giá thấp hơn giá bán được xác định tại thời điểm ký xác nhận đơn đặt hàng; việc bán hàng tạm nhập, tái xuất cho các đối tác nước ngoài với mức giá thấp hơn chi phí kế toán thực hiện; cũng như việc định mức nợ của một số đơn vị chưa bảo đảm các yêu cầu theo quy định và quy chế nội bộ.

Đối với hoạt động bán hàng tạm nhập, tái xuất, Thanh tra Chính phủ đánh giá số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính khoảng 322 tỷ đồng, đồng thời nêu dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Kết luận cũng chỉ ra việc Petimex thực hiện chính sách bán hàng trong đó có nội dung liên quan đến định khoản nợ của các công ty con, công ty liên kết chưa bảo đảm yêu cầu theo quy định. Đoàn thanh tra đánh giá có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các số liệu và đánh giá nêu trên được Thanh tra Chính phủ sử dụng làm căn cứ xác định dấu hiệu vi phạm, trách nhiệm liên quan và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

Sử dụng Quỹ bình ổn giá và dự trữ xăng dầu chưa đúng quy định

Trong lĩnh vực quản lý giá, kết luận thanh tra xác định Petimex sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu không đúng quy định trong tháng 3/2026. Theo đó, doanh nghiệp sử dụng quỹ với số tiền 4.279.186.000 đồng đối với 958.624 lít xăng, dầu mua qua các kỳ điều hành có giá bán cao hơn giá thành.

Hành vi này bị đánh giá vi phạm quy định về trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Kết luận nêu mức phạt vi phạm hành chính từ 240 - 300 triệu đồng đối với hành vi được xác định.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn từ ngày 1/1/2026 đến ngày 31/3/2026, Petimex có lượng xăng RON 95 tồn theo ngày là 3.009.958 lít, thấp hơn mức dự trữ bắt buộc tối thiểu 12.945.000 lít/ngày. Thanh tra Chính phủ xác định đây là hành vi vi phạm quy định về dự trữ xăng dầu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Kết luận cũng nêu những tồn tại liên quan đến việc lắp đặt, sử dụng hệ thống đo mức, nhiệt độ và báo tràn tự động tại các bồn chứa; công tác kiểm định và việc thực hiện các quy định chuyên ngành đối với thiết bị tại kho xăng dầu.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo rà soát, thanh tra, kiểm tra, làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; xử lý nghiêm sai phạm và các vi phạm hành chính theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện. Đối với Petimex, doanh nghiệp phải khắc phục các tồn tại, hạn chế; chấp hành kết luận thanh tra, tuân thủ pháp luật về kinh doanh xăng dầu, quản lý vốn và tài sản nhà nước, nâng cao năng lực quản trị, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp, tiền thân là Công ty Vật tư xuất nhập khẩu Đồng Tháp được thành lập theo Quyết định số: 133/QĐ.TL ngày 11/12/1992 của UBND tỉnh Đồng Tháp. Đến ngày 24/8/1998 Công ty được đổi tên là Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Ngày 29/6/2010 Công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Ngày 09/11/2018 Công ty được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Ông Lê Thanh Mân, Tổng Giám đốc công ty hiện là người đại diện pháp luật. HĐQT gồm Chủ tịch Võ Tiến Thành và các thành viên Lê Thanh Mân, Đinh Thiện Hiền, Nguyễn Thanh Huy. Vốn điều lệ 873 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 98,6%.