Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt vi phạm, Công ty Nam Long nói gì?

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra số 3451/TB-TTCP về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do Công ty CP Đầu tư Nam Long (Công ty Nam Long) làm nhà đầu tư, chủ đầu tư.

Loạt vi phạm

Theo kết luận, tại 5 dự án do Nam Long và các đơn vị liên quan làm nhà đầu tư, chủ đầu tư ở TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh còn những vi phạm, thiếu sót trong thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, kinh phí bảo trì nhà chung cư, điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh cùng một số nội dung khác.

Tại dự án Khu dân cư Akari Hoàng Nam, Thanh tra Chính phủ xác định Nam Long giữ lại một clubhouse diện tích 280m² để kinh doanh nhưng chưa nộp khoảng 357,1 triệu đồng kinh phí bảo trì.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư bàn giao nhà cho khách hàng khi trạm y tế chưa được xây dựng; ký hợp đồng bán căn hộ tại Block D khi chưa có bảo lãnh ngân hàng. Nam Long cũng chưa thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về nhà ở và thị trường bất động sản.

Công ty Nam Long nói đã khắc phục một số tồn tại và cam kết hoàn tất các kiến nghị còn lại trong kết luật của Thanh tra Chính phủ.

Tại dự án Khu tái định cư và Khu cao tầng đa chức năng, chủ đầu tư đưa bất động sản vào kinh doanh khi chưa hoàn thành hạ tầng theo quy định.

Thanh tra Chính phủ cũng xác định Nam Long và Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai ký hợp đồng bán sản phẩm trước thời điểm công khai thông tin về bất động sản. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Đồng Nai Waterfront chưa ghi thời hạn sử dụng đất.

Tại Khu nhà ở Nguyên Sơn, Công ty CP Bất động sản Nguyên Sơn chưa gửi hồ sơ đề nghị UBND TP.HCM thẩm định giá bán nhà ở xã hội. Đồng thời còn tồn tại liên quan việc công khai thông tin dự án.

Kết luận thanh tra cũng nêu việc chủ đầu tư tại Khu nhà ở Nguyên Sơn và Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông Southgate chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Đáng chú ý, tại Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông Southgate, Công ty CP Nam Long VCD và Công ty CP Southgate ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án trước khi quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

Công ty CP Southgate còn xây dựng hạng mục cầu D8 chưa đúng quy hoạch được duyệt. Sau thanh tra, doanh nghiệp báo cáo đã phá dỡ công trình này.

Ngoài vi phạm, thiếu sót của doanh nghiệp và các đơn vị liên quan, Thanh tra Chính phủ cũng xác định trách nhiệm của một số cơ quan quản lý nhà nước.

Cụ thể, tại Khu nhà ở Nguyên Sơn, khi cấp giấy chứng nhận cho Công ty CP Bất động sản Nguyên Sơn, cơ quan chức năng TP.HCM tính thiếu tiền sử dụng đất đối với 137,77m² đất. Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm trong việc xác định nghĩa vụ tài chính trước khi đề nghị cấp giấy chứng nhận thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, ngày 30/6/2026, Công ty CP Bất động sản Nguyên Sơn đã nộp hơn 1,558 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Tương tự, tại Đồng Nai Waterfront, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 năm 2025 làm tăng 10.387,94m² đất khu ở. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra tháng 6/2026, các cơ quan chuyên môn của Đồng Nai chưa xác định, thu tiền sử dụng đất bổ sung đối với phần diện tích này.

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm thuộc Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính Đồng Nai.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh chỉ đạo tiếp tục rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan.

Cơ quan có thẩm quyền được yêu cầu kiểm tra từng hành vi để xác định chủ thể vi phạm, thời điểm thực hiện, quy định pháp luật và thời hiệu xử phạt; xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi còn thời hiệu, đủ điều kiện và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Nam Long thông tin

Ngày 30/9, Công ty Nam Long có thông tin phản hồi liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Doanh nghiệp cho biết nghiêm túc tiếp thu toàn bộ nội dung kết luận, bao gồm những thiếu sót về thủ tục hành chính, đồng thời xem đây là cơ sở để rà soát, hoàn thiện quy trình quản trị dự án và nâng cao việc tuân thủ pháp luật trong toàn hệ thống.

Theo Nam Long, ngay trong quá trình làm việc với đoàn thanh tra, doanh nghiệp đã chủ động xử lý một số vấn đề được chỉ ra.

Cụ thể, ngày 30/6, Công ty CP Bất động sản Nguyên Sơn đã nộp bổ sung hơn 1,558 tỷ đồng tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước. Đến ngày 20/7, Nam Long cũng nộp bổ sung hơn 357 triệu đồng vào tài khoản kinh phí bảo trì tại dự án Akari Hoàng Nam.

Đối với dự án Đồng Nai Waterfront, Nam Long cho biết đến tháng 9/2026 đã nhận được quyết định cuối cùng của UBND tỉnh Đồng Nai về số tiền sử dụng đất bổ sung. Doanh nghiệp sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi cơ quan Nhà nước hoàn tất thủ tục pháp lý và ban hành thông báo nộp tiền.

Liên quan việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà, Nam Long cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện tại các dự án.

Riêng nhà ở xã hội tại Khu nhà ở Nguyên Sơn, doanh nghiệp cho biết nếu giá thẩm định chính thức của cơ quan Nhà nước thấp hơn giá bán trong hợp đồng, Nam Long sẽ làm việc với khách hàng để thống nhất phương án bảo đảm quyền lợi người mua.

Đối với kinh phí bảo trì chung cư, doanh nghiệp cam kết phối hợp với ban quản trị để hoàn tất việc quyết toán, bàn giao theo quy định.

Nam Long khẳng định kết luận thanh tra không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh, xây dựng và vận hành của doanh nghiệp. Quyền lợi hợp pháp của khách hàng, cổ đông và các bên liên quan tiếp tục được bảo đảm.

Doanh nghiệp cam kết hoàn tất toàn bộ kiến nghị còn lại của Thanh tra Chính phủ trước ngày 31/12/2026.