Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt sai phạm tại Tập đoàn Tân Mai

Yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai (Tân Mai Group) thực hiện nghiêm quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo số 3314/TB-TTCP về Kết luận thanh tra số 474/KL-TTCP về việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm nghiệp thuộc Tổng công ty giấy Việt Nam trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Đồng thời đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo đơn vị liên quan yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai (Tân Mai Group) đưa 1.553ha tại huyện Lắk (trước sắp xếp) vào sử dụng. Trường hợp không thực hiện kiên quyết thu hồi theo quy định pháp luật.

Đắk Lắk phải giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã xây dựng phương án sử dụng đất và quản lý đối với diện tích thu hồi của Tân Mai Group giao địa phương quản lý. Xã Cư M'ta xây dựng phương án bố trí quy hoạch dân cư tự do thôn 7 đối với 17,3ha đất thu hồi của Tân Mai Group theo đúng quy định.

Cơ quan thanh tra đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xác định nghĩa vụ tài chính và yêu cầu Công ty Tân Mai thực hiện đối với 560ha tại xã Đam Rông 2 và xã Đam Rông 3.

Cùng với đó, Lâm Đồng đôn đốc doanh nghiệp này thực hiện nghĩa vụ tài chính với phần diện tích 97,5ha tại xã Bảo Lâm 3. Yêu cầu Công ty Tân Mai đưa hơn 877ha tại huyện Đắk Glong và huyện Lâm Hà (trước sắp xếp) vào sử dụng. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, địa phương kiên quyết thu hồi theo quy định.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai khắc phục triệt để vi phạm

Đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai, Thanh tra Chính phủ yêu cầu xử lý, khắc phục triệt để những vi phạm, thiếu sót và chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ, phát triển rừng.

Công ty Tân Mai phải rà soát, lập phương án sử dụng đất, xác định rõ ranh giới, diện tích đang sử dụng và chấp hành nghiêm việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Tổng công ty Giấy Việt Nam kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với Chủ tịch, Giám đốc Công ty nguyên liệu Giấy miền Nam và các tập thể, cá nhân thuộc tổng công ty qua các thời kỳ có liên quan đến vi phạm.

Quá trình thực hiện, nếu phát hiện vi phạm pháp luật, gây thiệt hại tiền, tài sản của nhà nước, Tổng công ty Giấy Việt Nam báo cáo cấp có thẩm quyền, chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật với diện tích đất nêu trên.

Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai tiền thân là Công ty kỹ nghệ Giấy Việt Nam được thành lập năm 1958 và chuyển sang cổ phần vào đầu năm 2006. Thanh tra Chính phủ cho biết Tổng công ty Giấy Việt Nam nắm giữ 22,73% vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai. Phần vốn này là khoản vốn Nhà nước giữ lại sau cổ phần hóa.