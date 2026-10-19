Thanh tra Chính phủ chỉ ra bất cập trong việc chậm điều chuyển cát tại An Giang

Công trường thi công Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua tỉnh An Giang.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 3827/TB-TTCP ngày 16/10/2026, thông báo kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau.

Tại An Giang, cơ quan thanh tra nêu các tồn tại trong điều chuyển nguồn cát, công bố giá vật liệu tại mỏ và thủ tục bảo đảm nguồn đá phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Theo thông báo, An Giang quy hoạch 20 mỏ, khu vực cát san lấp với tổng trữ lượng khoảng 203.456.242 m³; sáu mỏ, khu vực đá khai thác làm vật liệu xây dựng có tổng trữ lượng khoảng 355.640.080 m³.

Đến thời điểm thanh tra, tỉnh đã cấp Giấy phép hoặc bản xác nhận đăng ký khai thác cho 16 mỏ cát sông, trong đó có 12 mỏ được cấp theo cơ chế đặc thù. Tổng trữ lượng được cấp là 30.200.543 m³; khối lượng đã khai thác 22.703.253 m³, còn lại 7.497.290 m³.

Đối với các dự án phục vụ Hội nghị APEC, An Giang đã cấp giấy phép hoặc bản xác nhận đăng ký khai thác cho hai mỏ với tổng trữ lượng 6.176.758 m³; đã khai thác 4.500.479 m³, còn lại 1.676.279 m³. Tỉnh cũng đã cấp phép hoặc bản xác nhận đăng ký khai thác tại sáu mỏ đá, trong đó có hai mỏ theo cơ chế đặc thù, với tổng trữ lượng 16.177.170 m³.

Bản xác nhận điều chuyển cát chỉ có hiệu lực một ngày

Theo Thanh tra Chính phủ, thực hiện Quy chế số 03/QC-BGTVT-UBND AG-UBND CT-UBND HG-UBND ST ngày 31/8/2022, UBND tỉnh An Giang được giao chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và địa phương rà soát mỏ cát, xây dựng kế hoạch nâng công suất các mỏ đang khai thác, bổ sung mỏ mới và có giải pháp hỗ trợ nguồn vật liệu cho các dự án.

UBND tỉnh An Giang đã tổng hợp nhu cầu vật liệu từ hồ sơ đăng ký của các dự án cao tốc trọng điểm và tổ chức cung cấp nguồn cát. Theo số liệu tỉnh báo cáo, tổng khối lượng cát đã cung cấp cho ba dự án cao tốc là 26.037.737 m³.

Trong số này, Dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau được cung cấp 6.761.668 m³; Dự án cao tốc Cần Thơ - Mỹ Thuận được cung cấp 44.000 m³; Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 được cung cấp 15.232.069 m³.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra chỉ ra một số bất cập trong việc điều chuyển nguồn vật liệu.

Cụ thể, theo đề nghị của UBND TP Cần Thơ tại Văn bản số 1076/UBND-XDDT ngày 5/3/2026 về hỗ trợ, điều chuyển nguồn cát cung cấp cho Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua TP Cần Thơ, UBND tỉnh An Giang ban hành Bản xác nhận số 1053/XN-UBND ngày 30/3/2026.

Bản xác nhận có hiệu lực đến ngày 31/3/2026, trong khi khối lượng cát cần khai thác, vận chuyển khoảng 322.000 m³. Thanh tra Chính phủ xác định việc chỉ còn thời hạn thực hiện một ngày là không khả thi, ảnh hưởng khả năng huy động nguồn vật liệu phục vụ dự án.

Thông báo cũng nêu, UBND tỉnh An Giang chậm thực hiện điều chỉnh Bản xác nhận số 904/BXN-UBND ngày 30/6/2025 để điều chuyển khoảng 404.214 m³ cát tại mỏ cát sông trên sông Hậu, thuộc khu vực xã Bình Thủy, huyện Châu Phú và xã Bình Thạnh Đông, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân cũ, phục vụ thi công DATP4.

Việc điều chỉnh này được thực hiện theo đề nghị của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tại Văn bản số 1007/TCT-KTKT ngày 10/3/2026, nhằm bảo đảm nguồn vật liệu và tiến độ dự án.

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm đối với các tồn tại nêu trên thuộc UBND tỉnh An Giang, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan theo từng thời kỳ.

Chưa công bố giá cát tại mỏ theo cơ chế đặc thù

Một tồn tại khác được Thanh tra Chính phủ nêu là UBND TP Cần Thơ và UBND tỉnh An Giang chưa công bố giá vật liệu tại các mỏ khai thác theo cơ chế đặc thù.

Việc chưa công bố giá đã ảnh hưởng công tác quản lý, kiểm soát giá, xác định chi phí, thanh toán, quyết toán và tổ chức cung ứng vật liệu cho các dự án.

Trong bối cảnh nhu cầu vật liệu lớn, hai dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 và Cần Thơ - Cà Mau có tổng nhu cầu khoảng 41,057 triệu m³ cát.

Đến ngày 30/6/2026, UBND TP Cần Thơ và UBND tỉnh An Giang báo cáo đã xác định được nguồn cung cấp đủ cát cho hai dự án, trừ DATP4 còn thiếu khoảng 1,566 triệu m³ chưa xác định được nguồn. Tại thời điểm làm việc với Đoàn thanh tra ngày 17/7/2026, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ báo cáo đã xác định được nguồn cung cấp cho phần cát còn thiếu này.

Về vật liệu đá, tổng nhu cầu của Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 khoảng 5,73 triệu m³. Trong đó, nhu cầu đá còn thiếu chưa xác định được nguồn là 2.503.359 m³, gồm DATP2 thiếu 621.126 m³, DATP3 thiếu 745.000 m³ và DATP4 thiếu 1.137.333 m³.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng nhu cầu vật liệu đá khoảng 3,08 triệu m³; phần chưa xác định được nguồn khoảng 0,35 triệu m³.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh An Giang sớm hoàn thành thủ tục nâng trữ lượng, cấp phép khai thác đá tại mỏ Núi Dài và mỏ Trà Đuốc Lớn để bảo đảm nguồn vật liệu đá phục vụ các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia.

Tỉnh An Giang cũng được kiến nghị điều tiết khoáng sản cát dôi dư cho các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm theo quy định; đồng thời chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết để ban hành, công bố giá cát san lấp tại các mỏ theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, UBND TP Cần Thơ, UBND tỉnh An Giang và UBND tỉnh Cà Mau được yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/12/2026 để theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.