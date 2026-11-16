Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2027

Kế hoạch thanh tra năm 2027 của Thanh tra Chính phủ nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Định hướng chương trình thanh tra năm 2027 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chủ động phòng ngừa, cảnh báo và xử lý nghiêm vi phạm

Kế hoạch thanh tra năm 2027 của Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh đến việc chủ động nắm tình hình để phòng ngừa, cảnh báo, kiểm soát rủi ro; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quản lý Nhà nước. Đồng thời, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật còn bất cập, sơ hở.

Qua đó, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tất cả các cuộc thanh tra theo Kế hoạch đều phải thực hiện việc nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu để phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa, cảnh báo.

Trụ sở Thanh tra chính phủ

Việc tiến hành thanh tra được xem xét trên cơ sở kết quả nắm tình hình phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc trường hợp cần thanh tra theo quy định.

Đối với cuộc thanh tra chưa triển khai hoặc chưa đủ căn cứ tiến hành, phải xem xét biện pháp cảnh báo, nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Thanh tra có trọng tâm, không gây cản trở đến hoạt động của cơ quan, đơn vị

Đặc biệt, hoạt động thanh tra phải thực hiện đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự, thủ tục pháp luật quy định, bảo đảm nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm chính xác, khách quan, không gây cản trở đến hoạt động của cơ quan, đơn vị được thanh tra.

Cùng với đó, đổi mới việc tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động thanh tra. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, bảo đảm mọi kết luận, kiến nghị thanh tra đều được thực hiện.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan kiểm tra chuyên ngành, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố để không chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót; sử dụng kết quả kiểm toán, thanh tra, kiểm tra đã có.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ yêu cầu phải thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động thanh tra; kiên quyết xử lý nghiêm hành vi lợi dụng hoạt động thanh tra để nhũng nhiễu, vụ lợi.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch thanh tra năm 2027 của Thanh tra Chính phủ, các vụ, cục và đơn vị tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị, tiến hành và kết thúc thanh tra theo quy định.

Cục Giám sát và Thẩm định (Cục XIII), Cục Theo dõi, đôn đốc và Xử lý sau thanh tra (Cục XIV), căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch để tổ chức giám sát hoạt động của đoàn thanh tra; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo về thực hiện kết luận thanh tra của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch thanh tra năm 2027

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch nêu rõ, các cục được giao chủ trì cuộc thanh tra có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; triển khai công tác nắm tình hình, thu thập, phân tích, đánh giá thông tin, tài liệu, dữ liệu và rủi ro để phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa, cảnh báo, phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Trên cơ sở kết quả nắm tình hình và căn cứ quy định của pháp luật, tham mưu, đề xuất tiến hành thanh tra đối với những nội dung có dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc trường hợp cần thanh tra theo quy định.

Đối với các cuộc thanh tra chưa triển khai, căn cứ kết quả thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu, các cục chủ trì có trách nhiệm đề xuất biện pháp xử lý phù hợp. Trường hợp chưa cần thiết hoặc chưa đủ căn cứ tiến hành thanh tra, chủ động thực hiện hoặc tham mưu thực hiện việc cảnh báo, nhắc nhở, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

Cùng với đó, các cục có trách nhiệm theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, khắc phục triệt để tình trạng nhà, đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng quy định, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026. Đặc biệt, cần xử lý ngay đối với các cơ sở nhà, đất không sử dụng quá 12 tháng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra.

Kế hoạch nêu rõ: "Trường hợp bộ, ngành, địa phương không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm chỉ đạo, các cục báo cáo, đề xuất Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc tiến hành thanh tra chuyên đề theo quy định của pháp luật".