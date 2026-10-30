Thanh tra chỉ rõ Xi măng Tân Thắng vi phạm hơn 41.000 m² đất công

Một góc Công ty CP Xi măng Tân Thắng, doanh nghiệp bị Thanh tra Chính phủ xác định vi phạm khi sử dụng hơn 41.000 m² đất công để khai thác khoáng sản. Ảnh: Xi măng Tân Thắng.

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về hoạt động quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Công ty CP Xi măng Tân Thắng đã có vi phạm trong quá trình sử dụng đất phục vụ khai thác khoáng sản.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 20/3/2020 đến ngày 9/6/2021, doanh nghiệp đã sử dụng 41.089 m² đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý để khai thác khoáng sản khi chưa được bàn giao đất theo quy định. Hành vi này vi phạm khoản 1 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013.

Đáng chú ý, ngày 10/6/2021, các cơ quan chức năng gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Quỳnh Lưu, UBND thị xã Hoàng Mai cùng chính quyền các địa phương liên quan đã tổ chức bàn giao đất tại thực địa cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, hành vi chiếm đất trước đó không được xử lý theo quy định.

Thanh tra Chính phủ xác định, đến thời điểm thanh tra, hành vi vi phạm đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Việc không xử lý vi phạm có liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tại địa phương.

Không chỉ vi phạm pháp luật đất đai, doanh nghiệp còn bị phát hiện khai thác khoáng sản không đúng quy trình, kỹ thuật thiết kế mỏ; không nộp thiết kế mỏ đã được phê duyệt trước khi khai thác. Công tác thống kê, kiểm kê sản lượng cũng tồn tại sai sót, với 4 hành vi lập thiếu hoặc không đúng mẫu biểu. Ngoài ra, doanh nghiệp có 2 hành vi không lắp đặt trạm cân tại vị trí vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ.

Trước những tồn tại trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra xem xét.