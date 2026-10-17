Thanh tra chỉ rõ những sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Anh Quất

Thanh tra TP Bắc Ninh đã ban hành kết luận thanh tra số 351 về việc chấp hành các quy định pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước tại Bệnh viện đa khoa Anh Quất thuộc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Anh Quất.

Bệnh viện đa khoa Anh Quất có trụ sở tại khu Đồi Đỏ, xã Tân Yên, TP Bắc Ninh. Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Anh Quất là đơn vị chủ quản của Bệnh viện đa khoa Anh Quất.

Bệnh viện đa khoa Anh Quất. Ảnh: BV đa khoa Anh Quất

Hạch toán không đúng quy định

Về việc chấp hành các điều kiện khám bệnh, chữa bệnh, Thanh tra TP Bắc Ninh kết luận: Khu vực lưu giữ chất thải y tế chưa bố trí đầy đủ biển cảnh báo, tên, mã số chất thải nguy hại và các biểu tượng là chưa đúng quy định tại Thông tư số 20 ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Hồ sơ nhân sự sắp xếp chưa khoa học, gây khó khăn cho việc tìm kiếm, tra cứu thông tin; còn 2 hồ sơ thiếu quyết định bổ nhiệm. Người hướng dẫn thực hành không bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 96 ngày 30/12/2023 của Chính phủ;

Chưa thực hiện đánh giá độ đồng đều về nhiệt độ, độ ẩm trong kho theo quy định tại Phụ lục III Thông tư số 36 ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Lịch phân trực thiếu bộ phận hậu cần là chưa đúng theo quy định tại Điều 70 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước, Kết luận thanh tra nêu rõ, năm 2024, Công ty đã hạch toán chi phí không tương ứng với doanh thu, số tiền hơn 66,1 triệu đồng; hạch toán vào chi phí giá vốn mà không thực hiện hạch toán vào chi phí trả trước và định kỳ phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, số tiền hạch toán không đúng quy định hơn 140,9 triệu đồng là vi phạm quy định tại Điều 4 Thông tư số 96 ngày 22/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, dẫn đến tăng số thuế TNDN phải nộp thêm năm 2024 là hơn 41,4 triệu đồng.

Năm 2025: Công ty đã hạch toán chi phí không tương ứng với doanh thu, số tiền hơn 56,4 triệu đồng; hạch toán vào chi phí giá vốn mà không thực hiện hạch toán vào chi phí trả trước và định kỳ phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, không đúng quy định số tiền hơn 327,2 triệu đồng; hạch toán chi phí quản lý tiền thuê đất không đúng quy định số tiền hơn 62,4 triệu đồng là vi phạm quy định tại Điều 10 Nghị định số 320 ngày 15/12/2025 của Chính phủ;

Công ty hạch toán vào chi phí giá vốn đối với khoản chi trả cho người lao động từng lần có giá trị từ năm triệu đồng trở lên, nhưng không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt số tiền hơn 389 triệu đồng là vi phạm quy định tại Điều 9 Nghị định số 320 ngày 15/12/2025 của Chính phủ. Dẫn đến tăng số thuế TNDN phải nộp thêm năm 2025 là hơn 167 triệu đồng.

Cũng theo Kết luận thanh tra, việc kiểm tra, giám sát của người phụ trách chuyên môn chưa được sát sao, thường xuyên, chủ yếu chỉ tập trung cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; nhân viên được giao nhiệm vụ chưa nghiên cứu đầy đủ các văn bản để áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ.

Nguyên nhân một số chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT bị từ chối thanh toán là do sơ suất của người hành nghề và sai sót trong kiểm soát chứng từ khi lập hồ sơ thanh toán; những sai sót này không làm ảnh hưởng đến kết quả khám bệnh, chữa bệnh, không vi phạm quy chế chuyên môn.

Thiếu sót trong việc chấp hành các điều kiện về khám bệnh, chữa bệnh trước hết thuộc trách nhiệm người phụ trách chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện; trách nhiệm trực tiếp thuộc về các nhân viên được giao phụ trách từng lĩnh vực, bộ phận (phụ trách chống nhiễm khuẩn; phụ trách công tác dược; phụ trách bộ phận kế hoạch; tổ chức cán bộ).

Trách nhiệm đối với các thiếu sót, sai phạm trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước trước hết thuộc về Công ty TNHH Bệnh viện Anh Quất; trách nhiệm trực tiếp thuộc Kế toán trưởng, Kế toán thuế của Công ty TNHH Bệnh viện Anh Quất.

Căn cứ thiếu sót, sai phạm được phát hiện qua thanh tra, Thanh tra TP Bắc Ninh yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Anh Quất nộp về ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP Bắc Ninh, số tiền hơn 208,4 triệu đồng (năm 2024 hơn 41,4 triệu đồng; năm 2025 là hơn 167 triệu đồng) do vi phạm chính sách, pháp luật về thuế TNDN.

Thanh tra TP Bắc Ninh cũng đề nghị Trưởng Thuế cơ sở 3, TP Bắc Ninh căn cứ mức độ vi phạm trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế nêu trên, theo thẩm quyền xem xét xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 125 ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Anh Quất.

Đề nghị Giám đốc Sở Y tế căn cứ mức độ vi phạm trong việc phân công hướng dẫn người thực hành không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 96 ngày 31/12/2023 của Chính phủ, để xử lý theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan6 đối với Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Anh Quất.

Cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa Anh Quất.

Xem xét trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân

Thanh tra TP Bắc Ninh cũng kiến nghị, yêu cầu Bệnh viện đa khoa Anh Quất, Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Anh Quất nghiêm túc rút kinh nghiệm, xem xét trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc đã để xảy ra những thiếu sót, sai phạm trong việc chấp hành các quy định về cơ sở vật chất, nhân sự, thực hành, kho bảo quản thuốc và chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước;

Làm biển cảnh báo tại khu lưu trữ chất thải y tế theo quy định tại Thông tư số 20 ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Sắp xếp các thành phần trong hồ sơ nhân sự bảo đảm khoa học, gọn gàng, thuận lợi cho quá trình kiểm tra và tra cứu thông tin; tiến hành rà soát, bổ sung đầy đủ các thành phần hồ sơ nhân sự theo quy định; thực hiện phân công người hướng dẫn thực hành đúng theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 96 ngày 30/12/2023 của Chính phủ;

Thực hiện đánh giá độ đồng đều về nhiệt độ, độ ẩm trong kho bảo quản thuốc theo quy định tại Phụ lục III Thông tư số 36 ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Chủ động cử người hành nghề tham gia cập nhật kiến thức y khoa theo quy định tại Điều 22 Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Điều 3 Thông tư số 32 ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Tổ chức phân trực bảo đảm theo quy định tại Điều 70 Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Điều chỉnh lại số liệu kế toán theo kết quả thanh tra để bảo đảm tính chính xác, phù hợp, đúng quy định của Luật Kế toán, pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.