Trụ sở UBND xã Bình Minh, TP Đồng Nai. (Ảnh:minh họa)

Ngày 26/11/2026, Thanh tra TP Đồng Nai vừa công khai Kết luận thanh tra số 39/KL-TT về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn xã Bình Minh.

Theo kết luận thanh tra, xã Bình Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị hành chính là xã Bình Minh và xã Bắc Sơn. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 3.667,84ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 2.227,89ha, chiếm 60,74%; đất phi nông nghiệp 1.436,88ha, chiếm 39,18% và đất chưa sử dụng 3,07ha, chiếm 0,08%.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng ghi nhận công tác quản lý đất đai trên địa bàn đã được UBND xã Bình Minh quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót cần khắc phục.

Cụ thể, trong công tác quản lý, sử dụng đất công, kết quả kiểm tra cho thấy có 14 thửa đất công tại xã Bình Minh chưa được giao cho tổ chức, đơn vị quản lý theo quy định. Hồ sơ quản lý đất công chủ yếu thể hiện trên bản đồ địa chính và danh mục thửa đất, chưa có hồ sơ, tài liệu thể hiện việc cắm mốc, bàn giao mốc giới hoặc quản lý đất công trên thực địa đầy đủ.

Đối với việc rà soát, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kết luận thanh tra chỉ ra một số trường hợp còn tồn tại về hồ sơ, nguồn gốc và tình trạng pháp lý của đất. Trong đó, có trường hợp đất có nguồn gốc do cá nhân hiến để làm nhà văn hóa, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Đáng chú ý, qua kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn, cơ quan thanh tra phát hiện một số diện tích đất có hiện trạng sử dụng chưa phù hợp với hồ sơ quản lý. Có trường hợp đất được giao quản lý nhưng chưa được rà soát, lập phương án xử lý cụ thể.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (cũ), kết luận thanh tra cũng nêu những tồn tại liên quan đến các khu đất do UBND xã Bình Minh quản lý, trong đó có các trường hợp chưa hoàn tất thủ tục pháp lý hoặc chưa xác định rõ trách nhiệm quản lý, sử dụng.

Trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, kết luận thanh tra cho biết UBND huyện Trảng Bom (cũ) đã ban hành quyết định thành lập các tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan thanh tra nhận thấy còn 37 công trình vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai chưa được xử lý. Đến thời điểm thanh tra, một số trường hợp vẫn chưa được giải quyết dứt điểm theo quy định.

Về xử lý vi phạm hành chính, kết luận thanh tra chỉ rõ UBND xã Bình Minh đã phát hiện, xử phạt một số trường hợp vi phạm nhưng việc tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả còn hạn chế. Có quyết định xử phạt chưa thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục hậu quả; một số trường hợp chưa được theo dõi, đôn đốc thực hiện đến cùng.

Đáng chú ý, qua kiểm tra ngẫu nhiên 43 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan thanh tra phát hiện tổng số tiền phạt và số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là hơn 3,744 tỉ đồng. Trong đó, đã nộp hơn 3,691 tỉ đồng, chưa nộp hơn 52 triệu đồng.

Kết luận cũng đề cập trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Trảng Bom trong việc phát hiện, chuyển hồ sơ vi phạm hành chính về đất đai nhưng chưa lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định đối với một số trường hợp.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra TP Đồng Nai xác định trách nhiệm thuộc UBND huyện Trảng Bom (cũ), UBND xã Bình Minh, UBND xã Bắc Sơn, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thanh tra TP Đồng Nai kiến nghị Chủ tịch UBND TP Đồng Nai chỉ đạo UBND xã Bình Minh khẩn trương hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc ranh giới các thửa đất được giao quản lý, sử dụng; rà soát, lập hồ sơ địa chính và thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp đủ điều kiện.

Đồng thời, UBND xã Bình Minh phải rà soát nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với các trường hợp còn tồn tại; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và thực hiện việc xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đối với các trường hợp vi phạm hành chính về đất đai, cơ quan thanh tra yêu cầu rà soát, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt, thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả; trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra TP Đồng Nai kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp hướng dẫn UBND xã Bình Minh hoàn thiện hồ sơ địa chính, xác định nguồn gốc và xử lý các tồn tại liên quan đến đất công; đồng thời phối hợp thu hồi các thửa đất đã được giao quản lý nhưng chưa sử dụng theo đúng quy định.

Kết luận thanh tra yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các kiến nghị, báo cáo kết quả về Thanh tra TP Đồng Nai trước ngày 31/12/2026.