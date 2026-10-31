Ngày 22/10/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2 ban hành Thông báo số 318/TB-TTRA về Kết luận thanh tra Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Thạnh (BIDV Bình Thạnh).

Theo thông báo, ngày 21/10/2026, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 2 đã ban hành Kết luận thanh tra số 138/KL-TTRA đối với BIDV Bình Thạnh.

Phát hiện tồn tại, vi phạm trong hoạt động cho vay

Theo kết quả thanh tra, BIDV Bình Thạnh đã có những cải thiện tích cực trong hoạt động kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế tại địa bàn hoạt động.

Chi nhánh cũng có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện, chấp hành các quy định nội bộ của BIDV, quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cơ quan thanh tra xác định BIDV Bình Thạnh vẫn còn một số tồn tại, vi phạm và hạn chế, chủ yếu liên quan đến hoạt động cho vay.

Cụ thể, các tồn tại, vi phạm được chỉ ra trong công tác thẩm định cho vay; kiểm tra, giám sát vốn vay và phân loại nợ. Ngoài ra, một số khách hàng vay vốn chưa thực hiện đúng các thỏa thuận, cam kết với ngân hàng.

Thanh tra chỉ ra vi phạm trong hoạt động cho vay tại BIDV Bình Thạnh. Nguồn NHNN

Về nguyên nhân, cơ quan thanh tra xác định có tình trạng khách hàng vay vốn tại BIDV Bình Thạnh chưa thực hiện đúng nguyên tắc vay vốn, vi phạm hợp đồng tín dụng đã ký kết với ngân hàng.

Đồng thời, BIDV Bình Thạnh chưa thực hiện đầy đủ các quy định nội bộ, quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan, dẫn đến những tồn tại, sai sót, vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ.

Thông báo công khai chưa nêu cụ thể số lượng hồ sơ tín dụng có vi phạm, giá trị các khoản vay liên quan hoặc mức độ ảnh hưởng tài chính từ những tồn tại được phát hiện.

Yêu cầu khắc phục, xác định trách nhiệm các đơn vị và cá nhân liên quan

Về trách nhiệm đối với những tồn tại, sai sót và vi phạm, kết luận thanh tra xác định trách nhiệm thuộc về nhiều cấp, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Trong đó, Trụ sở chính BIDV có trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát và phê duyệt tín dụng theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc BIDV Bình Thạnh, các phòng nghiệp vụ có liên quan và những cá nhân được giao trách nhiệm trực tiếp thực hiện công việc để xảy ra tồn tại, sai sót, vi phạm cũng phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Cơ quan thanh tra đồng thời xác định trách nhiệm của các khách hàng vay vốn tại BIDV Bình Thạnh khi không thực hiện đúng nguyên tắc vay vốn.

Để xử lý và khắc phục những vấn đề được phát hiện, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 2 đã yêu cầu Trụ sở chính BIDV thực hiện 1 kiến nghị, đồng thời yêu cầu BIDV Bình Thạnh thực hiện 4 kiến nghị.

Việc thực hiện các kiến nghị nhằm khắc phục tồn tại, sai sót, vi phạm, giúp BIDV Bình Thạnh hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Thông báo số 318/TB-TTRA chưa công bố nội dung chi tiết của 5 kiến nghị, cũng như thời hạn thực hiện từng kiến nghị và các biện pháp xử lý cụ thể đối với tổ chức, cá nhân liên quan.