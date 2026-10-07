Thanh tra chỉ ra vi phạm, tiềm ẩn rủi ro tín dụng tại ACB Tân Phú

Kết luận thanh tra ACB Tân Phú.

Kết quả thanh tra cho thấy ACB Tân Phú cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của ACB.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, xác minh, Thanh tra NHNN Khu vực 2 vẫn ghi nhận một số vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng, chủ yếu ở khâu thẩm định, quyết định cho vay và kiểm tra, giám sát vốn vay chưa chặt chẽ, đầy đủ.

Cụ thể, các vi phạm được ghi nhận tại khâu thẩm định, quyết định cho vay và kiểm tra, giám sát vốn vay.

Theo kết luận thanh tra, việc thực hiện các quy trình này tại ACB Tân Phú chưa được thực hiện chặt chẽ, đầy đủ theo quy định, qua đó làm phát sinh những khoản vay còn tồn tại vi phạm và tiềm ẩn rủi ro tín dụng.

Về nguyên nhân, Thanh tra NHNN Khu vực 2 cho rằng, những khó khăn và biến động của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới đã tác động nhất định đến phương án, dự án kinh doanh và nhu cầu vay vốn phục vụ đời sống của khách hàng. Đây là một trong những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng.

Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan được xác định là một số tập thể, cá nhân có liên quan tại ACB Tân Phú chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao theo quy định nội bộ của ngân hàng và quy định pháp luật.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 2 đã đưa ra 7 kiến nghị đối với ACB Tân Phú, yêu cầu chi nhánh thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục những vi phạm và tồn tại được phát hiện.