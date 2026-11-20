Theo Thông báo kết luận thanh tra số 301/TB-TTNH, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 14 đã ban hành Kết luận thanh tra số 28/KL-TTNH về việc thanh tra Công ty TNHH Tỷ Xuân ngày 12/11/2026.

Về kết quả đạt được, cơ quan thanh tra đánh giá, Công ty chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, tuân thủ Khoản 2 Điều 7 Pháp lệnh Ngoại hối và Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP; thực hiện việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam theo quy định, không mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài.

Thanh tra chỉ ra thiếu sót trong quản lý, theo dõi hợp đồng xuất khẩu tại Công ty Tỷ Xuân. Ảnh tư liệu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, theo dõi thực hiện hợp đồng thương mại xuất khẩu.

“Công tác quản lý, theo dõi thực hiện hợp đồng thương mại xuất khẩu còn thiếu sót kỹ thuật: chưa chủ động ký kết phụ lục hợp đồng để gia hạn thời hạn thanh toán trước khi hợp đồng đến hạn đối với 4 hợp đồng thanh toán chậm, với thời gian chậm (chậm từ 7 đến 26 ngày); chưa thực hiện tính, thu lãi chậm trả theo thỏa thuận” - cơ quan thanh tra nêu rõ.

Về nguyên nhân, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 14 cho rằng, bộ phận xuất nhập khẩu và bộ phận kế toán của Công ty chưa phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi thời hạn thanh toán của từng hợp đồng xuất khẩu, chưa chủ động ký/tham mưu phụ lục hợp đồng điều chỉnh gia hạn thời hạn thanh toán với đối tác trước khi hợp đồng hết hạn.

Đối với trách nhiệm liên quan, cơ quan thanh tra xác định, trách nhiệm thuộc về bộ phận xuất nhập khẩu trong việc chậm trễ thỏa thuận ký phụ lục gia hạn hợp đồng và bộ phận kế toán trong công tác kiểm soát chứng từ thanh toán và theo dõi công nợ ngoại tệ.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 14 đã đưa ra 2 khuyến nghị đối với công ty nhằm đảm bảo hoạt động an toàn, đúng quy định.

Công ty TNHH Tỷ Xuân là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trực thuộc Tập đoàn LAI YIH (Đài Loan) - một trong những tập đoàn sản xuất giày hàng đầu châu Á. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1500411257 do Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long - Phòng phát triển Doanh nghiệp và Kinh tế tập thể cấp ngày 30/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 28/8/2026.

Doanh nghiệp có trụ sở chính tại Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất giày, dép, với khu sản xuất rộng 40 ha và tổng vốn đầu tư trên 130 triệu USD. Công ty chuyên sản xuất giày thể thao, giày lưu hóa và các dòng giày chức năng cho nhiều thương hiệu quốc tế như: Adidas, Converse, Vans, The North Face và Hoka. /.